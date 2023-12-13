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Мінкульт доповнив перелік елементів нематеріальної спадщини України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінкульт доповнив перелік елементів нематеріальної спадщини України
Україна додала традиції приготування пісних голубців та виготовлення «шитого» рушника до культурної спадщини
колаж: glavcom.ua

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини дві традиції

Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України. Про це повідомляє Міністерство культури України.

Зазначається, що Національний перелік поповнили:

  • традиція і технологія виготовлення Обухівського «шитого» рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);
  • традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).
Обухівський «шитий» рушник став елементом нематеріальної спадщини України
Обухівський «шитий» рушник став елементом нематеріальної спадщини України
фото: МКІП
Традиція приготування голубців з картоплею стала елементом нематеріальної спадщини України
Традиція приготування голубців з картоплею стала елементом нематеріальної спадщини України
фото: МКІП

Натомість громади мають до 20 грудня подати МКІП план охорони елементів на п’ять років. Його повинні розробити за участі громади.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два обряди та практику з охорони ремесел.

Раніше до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України додали п'ять елементів. Серед них – традиційний обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської области та ремесло бджільництва на Луганщині.

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Теги: Мінкульт їжа культура культурна спадщина

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