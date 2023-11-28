Сунак посварився з прем'єром Греції через скульптуру (фото)

<ританський дипломат лорд Елджин вивіз з храму Парфенон в Афінах на початку 19 століття

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс мав зустрітися з Ріші Сунаком у Лондоні, але останній скасував зустріч в останню хвилину

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак скасував свою зустріч із колегою з Греції. Причиною цього стала дипломатична сварка через скульптури Парфенона. Про це повідомляє BBC.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс мав зустрітися з Ріші Сунаком у Лондоні, але останній скасував зустріч в останню хвилину.

Міцотакіс заявив журналістам, що «глибоко розчарований раптовим скасуванням» зустрічі. Прем'єр Греції відмовився від альтернативної зустрічі з віцепрем'єром.

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Зазначається, що раніше Міцотакіс сказав журналістці Лорі Куенсберг, що давньогрецькі скульптури (їх називають Мармури Елгіна – «Главком») слід повернути, оскільки залишити частину артефактів у Лондоні, а решту – в Афінах – все одно, що розрізати Мону Лізу навпіл.

Прем'єр-міністр Греції заявив журналістам, що розчарований тим, що зустріч було скасовано «всього за кілька годин до призначеного часу».

«Ті, хто твердо вірить у правильність і справедливість своєї позиції, ніколи не має сумнівів вступати в конструктивну аргументацію і дебати», – додав він.

Британський уряд підтвердив скасування і натомість запропонував прем'єр-міністру Греції зустрітися з віцепрем'єром Олівером Дауденом.

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Високопоставлене джерело в Консервативній партії сказало, що продовження цієї зустрічі стало неможливим після коментарів щодо Мармуру Елгіна.

«Наша позиція зрозуміла: Мармури Елгіна є частиною постійної колекції Британського музею і належить йому. З боку будь-якого британського політика нерозважливо припускати, що це питання є предметом переговорів», – додало джерело в Консервативній партії.

Мармури Елгіна – неперевершене зібрання шедеврів давньогрецького мистецтва, головним чином скульптур і рельєфів Парфенона Афінського акрополя роботи скульптора Фідія з учнями (438-431 рр. до н.е.). Нині зберігається в Британському музеї в Лондоні.

Нагадаємо, Греція неодноразово зверталася до Британського музею з проханням повернути назавжди 2 500-річні скульптури, які британський дипломат лорд Елгін вивіз з храму Парфенон в Афінах на початку 19 століття, коли був послом в Османській імперії.