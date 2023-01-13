Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
За рік рівень довіри до ЗСУ зріс з 72% до 96%
Євген Малолєтка

До українських ЗМІ за останній рік довіра зросла з 32% до 57%

Довіра українців до церкви падає, а до Збройних сил України, силових структур та засобів масової інформації зростає. Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Зокрема, за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри до Збройних сил зріс із 72% до 96% відповідно.

Високою є довіра до президента України і волонтерів. При цьому зазначають, що у грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від'ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%. До волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.

В той же час, за даними опитування, знизилась довіра до церкви: частка тих, хто їй довіряє, знизилася з 51% до 44%.

До українських ЗМІ за останній рік довіра зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). А довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, тому наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє.

Довіра до СБУ зросла з 29% до 63% та Національної поліції – з 30% до 58%. Значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52%.

Також, згідно з результатами опитування, українці почали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63% до 71%. Цього року запитали в респондентів про ставлення до переселенців – загалом 52% опитаних довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене/байдуже ставлення).

Опитування проводилось упродовж 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 995 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), на підконтрольній території.

Раніше українці взяли участь в опитуванні, коли святкувати Різдво.

А також обрали, що робити із депутатами від проросійських партій.

Теги: росія окупанти соцопитування ЗСУ війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
30 грудня, 2022, 13:39
фото: Офіс Президента
Як українці оцінили новорічне привітання президента (опитування)
3 сiчня, 17:06
Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування
Що робити із депутатами від проросійських партій: результати опитування
4 сiчня, 16:17

Суспільство

Щедрий вечір: красиві листівки для привітань зі Старим Новим Роком
Щедрий вечір: красиві листівки для привітань зі Старим Новим Роком
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята
Старий Новий Рік 2023: історія та головні традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
32K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
21K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
20K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
15K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту