В українців зросла довіра до ЗСУ: результати опитування
До українських ЗМІ за останній рік довіра зросла з 32% до 57%
Довіра українців до церкви падає, а до Збройних сил України, силових структур та засобів масової інформації зростає. Такі дані всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Зокрема, за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри до Збройних сил зріс із 72% до 96% відповідно.
Високою є довіра до президента України і волонтерів. При цьому зазначають, що у грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від'ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%. До волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.
В той же час, за даними опитування, знизилась довіра до церкви: частка тих, хто їй довіряє, знизилася з 51% до 44%.
До українських ЗМІ за останній рік довіра зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). А довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, тому наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє.
Довіра до СБУ зросла з 29% до 63% та Національної поліції – з 30% до 58%. Значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52%.
Також, згідно з результатами опитування, українці почали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті – з 63% до 71%. Цього року запитали в респондентів про ставлення до переселенців – загалом 52% опитаних довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене/байдуже ставлення).
Опитування проводилось упродовж 4-27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 995 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), на підконтрольній території.
Раніше українці взяли участь в опитуванні, коли святкувати Різдво.
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