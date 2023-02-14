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Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування
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фото з відкритих джерел

Країна не збирається здаватися за жодних обставин

89% українців готові продовжувати чинити опір, навіть якщо Росія застосує ядерну зброю. Це результати опитування, яке провела компанія Kekst CNC, і яке було процитоване в звіті Мюнхенської конференції безпеки «Україна в центрі уваги».

«Як не дивно, лише шість відсотків українців почуваються неготовими протистояти вторгненню Росії, і навіть під час зими, позначеної відключеннями та дефіцитом електроенергії, вони почуваються більш готовими до ризику збоїв енергопостачання, ніж громадськість будь-якої країни G7. Західна орієнтація України також однозначна», – йдеться в коментарі до опитування.

Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування фото 1

Дослідження продемонструвало, що країна не збирається здаватися за жодних обставин, навіть якщо Росія застосує ядерну зброю, чим Москва періодично погрожує. У разі продовження звичайних бомбардувань українських міст за продовження військового опору виступають 95% опитаних. У разі використання РФ тактичної ядерної зброї на полі бою або проти українського міста ця цифра лише трохи знизиться і становитиме 89%, а у разі підриву бомби над Чорним морем – складе 91%.

Навіть після ядерного удару українці чинитимуть опір – результати опитування фото 2

Показові й інші результати. 93% респондентів умовою для припинення вогню називають повне виведення військ РФ, враховуючи окупований Крим. 83% опитанних вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в Росії при владі Путін. 65% українців називають гарантією безпеки членство в НАТО.

Теги: ядерна зброя соцопитування українці

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