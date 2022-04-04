Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 4 квітня
Від початку війни «Укрзалізниця» евакуює мешканців населених пунктів, де ведуться бойові дії
На понеділок призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні рейси
«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 4 квітня.
Внутрішні рейси
Краматорськ:
- 13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Зазначається, що час відправлення може змінюватись.
Міжнародні евакуаційні рейси на 4 квітня
Польща:
- 07:10 - 35/36 Львів – Пшемисл
- 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця (11:25) – Пшемисль
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів – Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм
Словаччина
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
Угорщина
- 12:30 №33 Мукачево —Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь*
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень (квитки в продажу).
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.
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