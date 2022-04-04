ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині
Санкційний пакет передбачає більш суворі каральні заходи проти РФ
Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва. Про це повідомляє Financial Times.
Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня, розповів газеті дипломат, знайомий із планами.
Зазначається, що зобов'язання про більш суворі каральні заходи проти РФ послідувало за рішучим засудженням Заходом військових злочинів російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів в недавно звільнених районах навколо Києва, зокрема, в Бучі.
Майбутні заходи, запропоновані деякими державами-членами ЄС, включають:
- більше індивідуальних санкцій,
- заборона на використання російськими судами портів ЄС,
- додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).
Наявні заходи ЄС включають:
- заборона семи російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі Swift,
- блокування експорту ключових технологій до РФ, в тому числі для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,
- заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,
- заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи керівника Кремля Володимира Путіна.
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