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    ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині

    Обмеження будуть обговорювати у середу - ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині
    Обмеження будуть обговорювати у середу
    фото з відкритих джерел

    Санкційний пакет передбачає більш суворі каральні заходи проти РФ

    Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва. Про це повідомляє Financial Times.

    Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня, розповів газеті дипломат, знайомий із планами.

    Зазначається, що зобов'язання про більш суворі каральні заходи проти РФ послідувало за рішучим засудженням Заходом військових злочинів російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів в недавно звільнених районах навколо Києва, зокрема, в Бучі.

    Майбутні заходи, запропоновані деякими державами-членами ЄС, включають:

    • більше індивідуальних санкцій,
    • заборона на використання російськими судами портів ЄС,
    • додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).

    Наявні заходи ЄС включають:

    • заборона семи російським банкам на доступ до глобальної платіжної мережі Swift,
    • блокування експорту ключових технологій до РФ, в тому числі для оборонного, енергетичного, телекомунікаційного та авіаційного секторів,
    • заборона російським авіакомпаніям на польоти у своєму повітряному просторі,
    • заморожування активів сотень російських олігархів і чиновників, включаючи керівника Кремля Володимира Путіна.

    Нагадаємо, очікується п’ятий пакет санкції ЄС проти Росії: коли чекати і що в нього ввійде.

    Раніше Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

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    Теги: нафта ЄС росія окупанти газ санкції вугілля війна ембарго Україна населення окупація #stoprussia
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    ЄС планує ввести нові санкції проти РФ після звірств на Київщині