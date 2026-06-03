Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Белицю

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Белиця був готовий долучитися до Сил оборони, однак до війська його призвали лише через рік

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Белицю.

Володимир Белиця загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Народився Володимир Белиця 1 жовтня 1978 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №6, а згодом здобув фах маляра-штукатура у професійно-технічному училищі №1.

Після строкової служби в армії працював будівельником на різних об’єктах. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Белиця був готовий долучитися до Сил оборони, однак до війська його призвали лише через рік.

Тривалий час він перебував на Курахівському напрямку фото: Рівненська міська рада

«Він міг бути звільненим від військової служби за станом здоров’я, але це було його свідоме рішення – захищати Україну. Володимир був вірний своїм побратимам, розумів усю відповідальність. Тривалий час він перебував на Курахівському напрямку. Це була дуже спокійна і врівноважена людина, яка всім допомагала. Він любив майструвати своїми руками – йому подобалося, коли був результат і вдавалися гарні вироби», – розповів брат захисника.

46-річний сержант Володимир Белиця загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Поховали військовослужбовця 2 червня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Тинне» в обласному центрі.

У захисника залишився брат.

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