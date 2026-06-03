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Характер війни змінився. Нардеп Рахманін розповів, чому найближчі пів року будуть визначальними

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Характер війни змінився. Нардеп Рахманін розповів, чому найближчі пів року будуть визначальними
Народний депутат України Сергій Рахманін
фото: скрин з відео
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Сергій Рахманін назвав три фактори, які можуть призвести до замороження війни до кінця року
 

Замороження війни в Україні за лінією бойового зіткнення до кінця поточного року є теоретично можливим сценарієм, до якого схиляються багато українських, західних та навіть російських військових експертів. Про це в інтерв'ю заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, інформує «Главком».

За словами Сергія Рахманіна, такий розвиток подій зумовлений поточною динамікою на полі бою та зміною військових можливостей сторін.

Сергій Рахманін виділив три ключові фактори, які вказують на ймовірність призупинення активних бойових дій:

  • Рекордно низькі темпи наступу Росії. Рахманін зазначив, що попри постійний тиск окупаційних військ, реальна швидкість їхнього просування останнім часом суттєво сповільнилася. Наразі темпи просування російської армії є ледь не найнижчими за весь період повномасштабної війни.

«Досить низькі темпи просування російських військ. Вони реально останнім часом є, ну, ледь не нижчими за весь період війни», – підкреслив нардеп.

  • Зростання ефективності далекобійних ударів ЗСУ. Нардеп відзначив, що Україна значно збільшила ефективність застосування дронів та розширила радіус так званого «middle strike» (ударів середньої дальності). Якщо раніше Сили оборони знищували переважно тактичну логістику ворога біля лінії фронту, то тепер удари досягають оперативних та стратегічних тилових об'єктів. 

«Набагато вища ефективність українських дронів і збільшення ударів по тилу. І якщо раніше це було враження тактичної логістики, то зараз уже ураження логістики, яка впливає на оперативну складову і навіть на частину стратегічної. Йдеться про так званий сухопутний коридор або про азовське кільце, куди вже долітають наші та намагаються винищувати логістику», – пояснив предсавник оборонного комітету.

  • Краща адаптація української до нових умов бою. За словами Рахманіна, війна – це постійний цикл адаптації, і на поточному етапі українська армія пристосовується до змін швидше за ворога.

«Ми адаптуємось, ворог адаптується. І зараз ми адаптуємося до зміни поля бою трохи краще на цьому етапі. По-перше, трохи краще навчилися протидіяти інфільтрації, по-друге – опанували нові правила загальновійськового бою. Тобто підрозділи більш ефективно поєднують сухопутні маневри, в першу чергу, з операціями у малому небі, тобто з безпілотниками», – заявив Рахманін.

Завдяки цьому, як зазначає політик, фіксується не лише зменшення просування ворога, але й динаміка нашого власного руху. Проте оцінювати територіальні успіхи у кілометрах наразі складно через специфіку боїв.

«Це просування умовне. Ну, навіть коли називають конкретні цифри, їх дуже важко обраховувати, тому що здебільшого йдеться про сіру зону, коли немає впевненого контролю», – резюмував Рахманін.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов погодився з оцінкою президента Володимира Зеленського щодо можливого завершення активної фази бойових дій до листопада, назвавши такий сценарій реалістичним. Буданов зазначив, що орієнтири щодо строків базуються на позиції глави держави та загальній логіці розвитку ситуації на фронті й у міжнародних переговорах. Йдеться про заяву президента Володимира Зеленського, який раніше припускав наявність «вікна можливостей» для досягнення прогресу в перемовинах і зниження інтенсивності бойових дій до зимового періоду.

«Главком» писав, що російська сировинна економіка вартістю $3 трлн різко сповільнює темпи розвитку на тлі систематичних ударів українських безпілотників та затяжної війни. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін відкриває п'ятий за час повномасштабного вторгнення Петербурзький міжнародний економічний форум, намагаючись відчайдушно знайти нові ідеї для стимулювання зростання.

Попри войовничу риторику Кремля, великі російські підприємці та керівники корпорацій дедалі чіткіше усвідомлюють, що єдиним виходом із фінансового колапсу є негайне завершення бойових дій та виведення військ з України. Внутрішні настрої еліт чудово ілюструє поведінка фінансових ринків під час будь-яких дипломатичних зрушень.

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Теги: депутат війна Сергій Рахманін

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