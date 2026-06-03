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Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями
Вступна кампанія у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня
фото з відкритих джерел
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Депутати пропонують складати два обов'язкові предмети – українську мову та історію України – та один предмет на вибір

Реєстрація у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує вилучити математику з переліку обов’язкових предметів Національного мультипредметного тесту з 2027 року, викликала хвилю обурення в освітній та науковій спільноті. Експерти називають цю ініціативу ознакою глибокої кризи державного мислення та шляхом до втрати інтелектуального суверенітету країни, інформує «Главком».

Педагоги, науковці та профільні фахівці переконані, що намагання перетворити точну науку на дисципліну «за вибором» – це небезпечна спроба вирішити демографічні проблеми шляхом найменшого опору.

За словами директора вінницького ліцею №9 Олександра Козлова, логіка авторів цієї ініціативи базується на намаганні штучно втримати молодь в Україні під час війни та демографічної кризи.

«Логіка проста: спростити умови вступу, прибрати складний іспит, і тоді випускники залишаться в українських університетах», – пояснює Козлов.

Однак експерт переконаний, що такий підхід є хибним та руйнівним для майбутнього всієї держави. Педагог вважає, що історичний досвід доводить, що спрощення вимог ніколи не рятувало освітні системи, а лише узаконювало їхній занепад.

«Історія вчить, що штучне зниження планки ніколи не рятувало системи – воно лише легітимізувало її деградацію. Нам потрібні не просто статистичні показники заповнених аудиторій чи люди з дипломами «для галочки». Країні потрібна якість людського капіталу. Освітня реальність безжальна: щойно предмет перестає бути обов'язковим для вступу – його фактично перестають вивчати на належному рівні у школі», – зауважує Олександр Козлов.

Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями фото 1
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До критики народних обранців приєднався відомий український освітній діяч, ексдиректор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Він з іронією зазначив, що у діях деяких парламентарів чітко прослідковуються особисті шкільні комплекси.

«Здається, що у деяких депутатів Верховної Ради зʼявилися ознаки математикофобіі. Серйозна хвороба. Родом – із школи, де вони вчилися», – написав експерт.

На переконання Лікарчука, замість того, щоб повністю прибирати дисципліну з обов'язаного переліку, варто впровадити диференційований підхід із трьома окремими рівнями складності:

  • Перший рівень: Для абітурієнтів, які обирають точні та технічні спеціальності.
  • Другий рівень: Для вступників на професії, які є лише частково дотичними до математичних розрахунків.
  • Третій рівень: Для майбутніх гуманітаріїв.

«Третій рівень – для гуманітаріїв, яким математика потрібна лише тому, що вона за словами класика «Розум до пуття доводить». А якщо серйозно, то не математику потрібно вилучати із переліку обовʼязкових тестів», – резюмував Ігор Лікарчук.

Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями фото 2

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України та відомий популяризатор науки Антон Сененко висловився ще жорсткіше, назвавши ініціативу депутатів загрозою для національної безпеки. Він наголосив, що сучасна геополітична реальність вимагає від України розвитку власних технологій, що неможливо без знання точних наук.

«Мені важко зрозуміти, якою логікою вони керуються: короткочасною, щоб діти не їхали за кордон, а лишались тут у прорві університетів-імітаторів, чи, насправді, це дійсно план лагідного роззброєння країни. Типу під дурачків косять з виразом обличчя «а шо такоє?», – обурився науковець.

Сененко закликав владу позбутися ілюзій про те, що майбутнє держави можна побудувати виключно на сфері послуг або закупівлі іноземних розробок.

«Оленю вже стало ясно, що сучасні війни – високотехнологічні, де саме ці технології мусять спиратися на власний інтелектуальний потенціал і власну виробничу базу. Всі ці казки для недоліків про «сферу послуг», «все можна купити» та «нащо ті логарифми» жорстоко розбиваються реальністю, де країни знову воюють за місце під сонцем і колишні регулюючі міжнародні документи стають просто попелом на згарищі прав і свобод слабких націй», – резюмував Антон Сененко.

Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями фото 3

«Главком» писав, що група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох.

Зауважимо, чинна формула НМТ «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо формату НМТ-2025: три обов'язкові предмети (українська мова, математика, історія України) плюс один на вибір. До слова, за підсумками НМТ-2025 математика показала суперечливі результати: частина абітурієнтів набрала максимум, проте значна кількість учасників не подолала базового порогу – і ці дані стали одним із головних аргументів у дискусії про перегляд формули тесту.

Зауважимо, Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році». Головний документ вступної кампанії цьогоріч налічує понад 100 сторінок складного юридичного тексту.

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Теги: освіта навчання Україна

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