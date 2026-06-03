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Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по Дніпру: влада розповіла про стан поранених
Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня
фото: Дніпропетровська ОВА
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3 червня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки

Унаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня загинули 16 людей, серед яких двоє дітей, ще понад 40 отримали поранення. У лікарнях залишаються 22 постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

«Серед госпіталізованих двоє дітей – дівчинка 13 років та хлопець 16 років. Вони у стані середньої тяжкості. Як і більшість дорослих. Четверо пацієнтів у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор ДСНС Антон Ярмоленко, який потрапив під повторний обстріл під час виїзду на виклик. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, рятувальники у Дніпрі продовжують розбирати завали на місці влучань. Кількість загиблих унаслідок нічної масованої атаки російських окупантів на Дніпро збільшилася. 

У Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. 

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Теги: Дніпро

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