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Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото)
Російський дрон поцілив у пожежну машину під час ліквідації наслідків атаки
фото: ДСНС
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Особовий склад встиг перейти в укриття

Російські терористи завдали удару по АЗС у Запоріжжі. Під час ліквідації пожежі на російський БпЛА атакував рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото) фото 1
фото: ДСНС

«Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу, росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Ворожий безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн», – йдеться у повідомленні. 

Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото) фото 2
фото: ДСНС

Завдяки засобам радіоелектронної боротьби та своєчасному виявленню повітряної загрози особовий склад встиг перейти в укриття.

Рятувальники потрапили під повторну атаку РФ у Запоріжжі (фото) фото 3
фото: ДСНС

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Запоріжжі ворог завдав кількох послідовних ударів по місту. Під перший удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Наступним ударом вражено об'єкт промислової інфраструктури. 

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Теги: Запоріжжя ДСНС рятувальники

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