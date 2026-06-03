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Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків
Міністр також зауважив, що і Україна, і Польща пройшли складний шлях до незалежності
фото: Офіс президента
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Глава МЗС підкреслив, що рішення про присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій почесного найменування було вибором самих військових

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Після цього президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий розглянути питання про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. За словами Сибіги, Київ і Варшава мають продовжувати діалог та не допустити, щоб історичні суперечки завадили співпраці перед спільною загрозою з боку Росії, пише «Главком».

«Протягом майже двох років ми крок за кроком відбудовували конструктивний діалог. Розблокували пошуки та ексгумації. З гідністю і християнськими традиціями у декількох місцях провели перепоховання жертв. Відновили конгрес істориків, у рамках якого перевели обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової, науково-обʼєктивної дискусії. На основі не політичних гасел, а архівних документів, матеріалів, наукових досліджень – що відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило врешті-решт почути один одного», – написав Сибіга.

Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків фото 1

Також глава МЗС підкреслив, що рішення про присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій почесного найменування було вибором самих військових. Він зазначив, що українські захисники заслуговують на повагу, адже ціною власного здоров’я і життя стримують російську агресію. За словами Сибіги, військові не вкладали в це рішення жодного антипольського змісту, а прагнули вшанувати тих, хто свого часу боровся проти імперської Москви та радянських репресій.

Міністр також зауважив, що і Україна, і Польща пройшли складний шлях до незалежності, тому мають шукати порозуміння та зміцнювати партнерство перед спільними загрозами.

«Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав», – підсумував Сибіга.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

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Теги: Польща ОУН-УПА Володимир Зеленський Андрій Сибіга Кароль Навроцький

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