Уряд спростив порядок отримання пенсій і виплат деяким українцям

Кабмін встановив єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцеперебування

Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Раніше деякі категорії пенсіонерів, зокрема особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях, мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцеперебування. Відтепер пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на окупованих територіях, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

Фізична ідентифікація – це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один зі зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто. Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені. Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом ПФУ чи банком, де відкрито рахунок.

Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію. Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) – живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Водночас виплата пенсій відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від РФ.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пройти ідентифікацію можна у декілька способів:

особисто відвідати орган ПФУ або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації;

віддалено авторизуватись в електронному кабінеті ПФУ за допомогою «Дія.Підпис».

пройти ідентифікацію по відеозв'язку.

Як повідомлялося, у квітні відбудеться перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють.

Нагадаємо, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.