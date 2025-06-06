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Діти, які повертаються з окупації, отримуватимуть гроші від держави: названо суму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Діти, які повертаються з окупації, отримуватимуть гроші від держави: названо суму
Кошти мають допомогти родинам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини після повернення
фото з відкритих джерел

Отримати виплату зможуть законні представники дітей

Кабінет міністрів запровадив одноразову грошову допомогу у 50 тис. для дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій чи після депортації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Виплату зможуть оформити батьки чи офіційні представники дитини для створення належних умов адаптації та реінтеграції. Для отримання виплати необхідно звернутись до Державної служби у справах дітей. Варто зазначити, що допомога не враховується при нарахуванні інших соціальних виплат чи субсидій.

«Мінсоцполітики нагадує: для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги – короткострокову, середньострокову і довгострокову. Залежно від потреб дитина може отримувати: соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги», – розповіла пресслужба відомства.

Нагадаємо, громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку. Розмір виплат визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки мешканців столиці. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тис. грн містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

До слова, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей. Згідно з оновленим документом, у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть. Раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

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Теги: діти окупанти соцвиплати Міністерство соціальної політики

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