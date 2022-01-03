Перший зорепад 2022 року: де і коли дивитися

Максимум метеорних потоків припадає на 3-4 січня

Квадрантиди – перший з трьох найпотужніших метеорних потоків впродовж року, наступні два – це Персеїди в серпні, та Гемініди в грудні.

Квадрантиди починаються з 28 грудня та закінчуються 7 січня, максимум припадає на ранішні години 3-4 січня. На жаль, спостерігачі з Південної півкулі не зможуть насолоджуватися цим видовищем. Чим північніше знаходиться спостерігач, тим кращі умови для спостережень. В основному, Квадрантиди дають велику кількість слабких метеорів з середньою швидкістю.

Свою назву метеорний потік взяв із вже сузір'я Стінного Квадранта, що вже не існує. Радіант – місце, звідки спостерігачу з Землі, здається, що саме з цієї точки вилітають зірки, знаходиться в сузір'ї Волопаса на межі між Драконом та Геркулесом.

Вузький потік метеорів не пов'язаний з якоюсь із відомих комет, а зірковий дощ, що виникає, дуже непостійний, так що його пік триває недовго.

У піковий період за годину може впасти від 40 до 250 метеорів.

Зорепад Квадрантиди: як і де спостерігати

Квадрантиди мають ідеальні умови видимості по всій території України. Місяць не завадить спостереженню метеорів, адже якраз буде молодик. У північній півкулі Квадрантиди найкраще спостерігати приблизно з 11 години вечора за місцевим сонячним часом до світанку, при цьому радіант (місце звідки нібито вилітають зірки, що падають - ред.) набирає висоту протягом усього зазначеного періоду.

Для комфортного спостереження Квадрантид необхідно одягнутись відповідно до погоди.

Найкраще дивитися зорепад, природно, у темну пору доби, особливо, коли не заважають вогні великого міста та Місяць. Напрямок – ківш сузір'я Велика Ведмедиця. Для того, щоб побачити небесну виставу, потрібно дивитися у бік північно-східного горизонту неба, саме там розташовуватиметься радіант Квадрантид.

Квадрантиди, який падатиме – не самий ефектний метеорний дощ, але один з найцікавіших по своїй історії. Назву потік отримав за місцем перебування на небосхилі, звідки летять метеори – в сузір'ї Настінного Квадранта і вперше був описаний в 1825 році.

Назву сузір'ю дав французький астроном Жозеф Лаланд в 1795 році, який хотів увічнити знаменитий астрономічний інструмент. Сузір'я Квадрант було не особливо популярне серед астрономів і не ввійшло в сучасний список з 88 сузір'їв, складений Міжнародним астрономічним союзом. Але, завдяки метеоритному потоку, назва зниклого сузір'я навічно закарбована в астрономії.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 грудня над землею пролетів зорепад Гемініди.

Джерело: ТСН