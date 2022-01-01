Кратери та поле дюн: опубліковано нові фото з Марсу

Орбітальний апарат та марсохід «Чжуронг» передали на Землю нові знімки

Національне космічне управління Китаю опублікувало нові знімки Марсу, зроблені зондом орбітального апарату Тяньвень-1. Зображення розміщено на сайті управління.

На кадрах зображений сам орбітальний апарат та частина поверхні червоної планети. Також видно полярні крижані шапки із сухого та водяного льоду, кратер імені конструктора Сергія Корольова та поле дюн Олімпія.

Зазначається, що орбітальний апарат та марсохід «Чжуронг», який фотографує поверхню, працюють нормально та перебувають у хорошому стані.

Тяньвень-1 був запущений 23 липня 2020 року в рамках першої космічної місії Китаю на Марс. Запуск здійснили за допомогою найбільшої ракети-носія країни «Чанчжен-5» із космодрому Веньчан у південній провінції Веньчан.

Раніше британські вчені запропонувала варіант тераформування Марсу, тобто перетворення його поверхні та клімату на схожі на земні.

Вчені визнають, що це сміливий план і він навіть здається недосяжним, проте вважають, що втілити його в життя з часом буде можливо, адже це дуже важливо для людства.

Нагадаємо, раніше науковці знайшли ідеальне місце для життя колоністів на Марсі.

Читайте також: