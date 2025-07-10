Підтоплені будинки, автомобілі та дороги: Захід накрила негода (фото, відео)
У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів
Захід України під загрозою масштабних підтоплень. Сильні дощі наробили лиха одразу у кількох областях. «Главком» зібрав все, що відомо про ситуацію в областях, які постраждали.
Тернопільщина
Сильна злива призвела до того, що підвальні приміщення двох житлових будинків опинилися у водяній пастці. Рятувальники працюють на місцях та допомагають господарям позбутися води та врятувати майно.
«Триває відкачування води на підтопленій ділянці на вулиці Галицькій. Також є підтоплення на вулиці Стадникової. Це найбільш проблемні ділянки. На Галицькій є підтоплення підвальних приміщень. Також були ще місця, де було багато води, але вона швидко зійшла. Наприклад, на проспекті Злуки», – розповів місцевим ЗМІ начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський.
Також у соцмережах повідомляють про затоплення на вулиці Коновальця, 2. Там вода залила підвал і перший під’їзд. У воді опинилися понад 10 автомобілів. Наразі мешканці будинку самостійно забрали власні авто з води.
За даними «Укргідрометцентру», очікується підвищення рівня води у Дністрі впродовж 10-11 липня. На лівих притоках Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями. В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування високого місцевого та схилового стоку з можливим частковим затопленням понижених місць в окремих населених пунктах. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Львівщина
У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів.
«Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок», – заявив він.
У ДСНС Львівщини додають, що в зв’язку із значними опадами на території області вночі 10 липня також відбувся вихід з русла річки Щирка. Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники було підтоплено вулиці, автомобілі та житлові будинки, а також частину автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі».
У Львові оголошено максимальний рівень небезпеки.
У селі Скнилів рятувальники провели операцію з порятунку, внаслідок якої врятували чотирьох людей, серед яких – двоє дітей. Крім того, були врятовані дві собаки.
Волинська область
Сьогодні, 10 липня, через сильну зливу підтопило кілька вулиць і у Луцьку. Там на проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекали поки зійде вода. Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.
В «Укргідрометцентрі» попереджають, що підтоплення можливі у регіонах, де протікає р. Припʼять.
«У зв’язку зі значними дощами, на річках суббасейну Прип’яті 11-14 липня буде підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м», – йдеться в повідомленні.
Які ще області під загрозою
ДСНС попереджає, що підтоплення можливі на Рівненщині. По всьому заходу України весь день триватимуть сильні дощі.
За прогнозами синоптиків, найбільше постраждають Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина та Тернопільщина.
Грози й зливи поширюються також на Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину.
Що робити при загрозі підтоплення
Рятувальники радять:
- вимкнути газ та електрику;
- перенести цінні речі нагору;
- підготувати документи;
- при стрімкому прибутті води телефонувати 101.