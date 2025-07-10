Підтоплені будинки, автомобілі та дороги: Захід накрила негода (фото, відео)

У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів

Захід України під загрозою масштабних підтоплень. Сильні дощі наробили лиха одразу у кількох областях. «Главком» зібрав все, що відомо про ситуацію в областях, які постраждали.

Тернопільщина

Сильна злива призвела до того, що підвальні приміщення двох житлових будинків опинилися у водяній пастці. Рятувальники працюють на місцях та допомагають господарям позбутися води та врятувати майно.

«Триває відкачування води на підтопленій ділянці на вулиці Галицькій. Також є підтоплення на вулиці Стадникової. Це найбільш проблемні ділянки. На Галицькій є підтоплення підвальних приміщень. Також були ще місця, де було багато води, але вона швидко зійшла. Наприклад, на проспекті Злуки», – розповів місцевим ЗМІ начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський.

Також у соцмережах повідомляють про затоплення на вулиці Коновальця, 2. Там вода залила підвал і перший під’їзд. У воді опинилися понад 10 автомобілів. Наразі мешканці будинку самостійно забрали власні авто з води.

Негода на заході України. У Тернополі є підтоплення на кількох вулицях, особливо в підвальних приміщеннях. Також сьогодні рятувальники відкачували воду з двох житлових будинків. pic.twitter.com/huJc9MCM7l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 10, 2025 Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

За даними «Укргідрометцентру», очікується підвищення рівня води у Дністрі впродовж 10-11 липня. На лівих притоках Дністра очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями. В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування високого місцевого та схилового стоку з можливим частковим затопленням понижених місць в окремих населених пунктах. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Львівщина

У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів.

«Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок», – заявив він.

У ДСНС Львівщини додають, що в зв’язку із значними опадами на території області вночі 10 липня також відбувся вихід з русла річки Щирка. Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники було підтоплено вулиці, автомобілі та житлові будинки, а також частину автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі».

У Львові оголошено максимальний рівень небезпеки.

У селі Скнилів рятувальники провели операцію з порятунку, внаслідок якої врятували чотирьох людей, серед яких – двоє дітей. Крім того, були врятовані дві собаки.

Волинська область

Сьогодні, 10 липня, через сильну зливу підтопило кілька вулиць і у Луцьку. Там на проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекали поки зійде вода. Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.

В «Укргідрометцентрі» попереджають, що підтоплення можливі у регіонах, де протікає р. Припʼять.

«У зв’язку зі значними дощами, на річках суббасейну Прип’яті 11-14 липня буде підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м», – йдеться в повідомленні.

Які ще області під загрозою

ДСНС попереджає, що підтоплення можливі на Рівненщині. По всьому заходу України весь день триватимуть сильні дощі.

За прогнозами синоптиків, найбільше постраждають Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина, Буковина та Тернопільщина.

Грози й зливи поширюються також на Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину.

Що робити при загрозі підтоплення

Рятувальники радять: