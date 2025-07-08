«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини: причина

«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів з Словаччини та Угорщини

Через негоду на Закарпатті угорська та словацька залізниці затримують поїзди

Штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють низку змін у графіках пасажирських поїздів у ніч на 8 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За повідомленням «Укрзалізниці», угорська та словацька залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня й Будапешта, а також №617/964 з Братислави.

«Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами, а поїзд Укрзалізниці №28 забере їх у Чопі. Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн, оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині», – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність таких поїздів:

№9 Київ – Будапешт,

№82 Чоп – Київ,

№14 Солотвино – Київ,

№38 Мукачево – Одеса,

№749 Київ – Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.

«Приносимо вибачення за всі незручності та не спиняємо рух – довеземо всіх безпечно», – додали у відомстві.

До слова, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років.

Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжує впроваджувати ініціативу з розширення переліку поїздів, у яких доступні жіночі купе. З 25 липня 2025 року до цього проєкту долучаться ще три популярні маршрути, загалом таких поїздів стане 15.