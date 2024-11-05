Підтримка ветеранів: «Українські вертольоти» вручили в Ірпені та Бучі цінні подарунки Героям

Ветерани висловили вдячність за допомогу та увагу до їхніх запитів

«Українські вертольоти» з початку повномасштабного вторгнення не лише активно допомагають українській армії, а й потужно підтримують ветеранів та їхні сім’ї. За цей період авіакомпанія надала благодійну допомогу на загальну суму 212,6 млн гривень.

Днями представники компанії завітали до Ірпеня та Бучі для благородної місії – зустрічалися з понад 160 ветеранами і вручали їм подарунки та сертифікати.

Українські вертольоти вручили в Ірпені та Бучі цінні подарунки Героям фото: Українські вертольоти

Захисники Ірпеня замовляли переважно техніку: ноутбуки, планшети, телефони, зарядні станції. Загальна вартість цих подарунків – майже 700 тис. гривень.

У Бучі воїнам презентували 130 сертифікатів по 15 тис. грн. На ці кошти вони можуть придбати будь-які товари в одній із торговельних мереж. Також на Героїв чекав приємний сюрприз – концерт з відомими виконавцями: Анжеліка Рудницька, Михайло Панчишин, Катя Бойко, Анна Добриднєва.

«Ми вдячні кожному, хто боровся за нашу свободу. Передача цих подарунків та сертифікатів – це наш спосіб висловити вдячність і допомогти тим, хто повертається до цивільного життя. Це реальна підтримка для наших незламних», – прокоментувала директорка з комунікацій авіакомпанії Леся Червінська.

Українські вертольоти вручили в Ірпені та Бучі цінні подарунки Героям фото: Українські вертольоти

Ветерани висловили вдячність за допомогу та увагу до їхніх запитів.

Сам захід від «Українських вертольотів» – частина ширшої програми соціальної підтримки ветеранів, яка включає допомогу у медичній реабілітації та лікуванні захисників у клініках. А також інтеграція ветеранів у суспільство, їхня професійна та соціальна адаптація.