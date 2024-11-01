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В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Яготині 62-річний чоловік потрапив під колеса потяга
фото: пресслужба поліції

Машиніст застосував екстрене гальмування, проте, уникнути зіткнення не вдалося

Поблизу платформи «Яготин» потяг на смерть збив чоловіка, який переходив колії. Про це повідомила прессслужба поліції.

Загиблим виявився 62-річний житель села Богданівка. Під час інциденту машиніст застосував екстрене гальмування, проте, уникнути зіткнення не вдалося. Постраждалого доправили до лікарні, де від помер отриманих травм.

Містянам нагадують, що залізничний транспорт – це зона підвищеної небезпеки. Будьте обережні.

Раніше повідомлялося, що у місті Буча, що під Києвом, потяг смертельно травмував місцевого мешканця. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії. Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням «Святошино - Немішаєво» здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях.

Нагадаємо, у Борисполі на залізничному вокзалі 13-річний хлопець перелазив через один із вагонів потягу та отримав ураження струмом. Наразі дитина перебуває в лікарні.  Як стало відомо, 15 жовтня, близько 22:40 години, до Бориспільського управління поліції надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.

Попередньо правоохоронці встановили, що малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю. Потерпілого відразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.

Теги: смерть потяг транспорт правила безпеки Київщина

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