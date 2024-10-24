На Київщині впали уламки російських дронів: фото наслідків

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено

Російські загарбники у ніч на 24 жовтня атакувала Київщину БпЛА, тривога в області оголошувалася двічі та тривала більше 9 год. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає», – зазначив Кравченко.

При цьому начальник КОВА зазначив, що в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. «Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки», – зазначив Кравченко.

Раніше повідомлялося, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 год. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені.

У ніч на 24 жовтня Київ та область атакували біля десятка російських дронів. Усі ворожі цілі навколо Києва були виявлені та знешкоджені.



