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Кабмін вводить облік авто, які були ввезені як гумдопомога військовим

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кабмін вводить облік авто, які були ввезені як гумдопомога військовим
В Україні будуть діяти нові правила реєстрації авто, які були ввезені як гумдопомога військовим
фото: Запорізька міська рада

Зокрема, рішення Кабміну передбачає передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану

Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

Зокрема, рішення Кабміну передбачає:

  • подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця
  • отримання тимчасового технічного талону
  • перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям
  • передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.
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Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабміну
фото: Олексій Гончаренко, Telegram

Нагадаємо, поліція затримала двох дівчат 15 та 16 років за підпал автівки, яку придбали волонтери для Збройних сил України. Поліція встановила, що двоє дівчат віком 15 і 16 років причетні до підпалу автомобіля, який придбали волонтери для ЗСУ. Неповнолітніми керував так званий «куратор» який обіцяв їм за це винагороду. За підпал автівки їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Як повідомлялося, росіяни платять паліям за підпал одного авто в Україні приблизно 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів. Утім, до виконавця доходить десь тисяча доларів, а посередники забирають половину суми. А якщо виконавець неповнолітній, то його заробіток зменшується сума зменшується ще більше.

До слова, російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

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Теги: волонтер військові

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