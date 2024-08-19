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Як перемогти сильнішу Росію? Волонтерка Берлінська дала рецепт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як перемогти сильнішу Росію? Волонтерка Берлінська дала рецепт
Берлінська: «Нам, українцям важливо зрозуміти: лише у спільній біді ми або програємо разом, або – переможемо»
фото: Facebook-сторінка Марії Берлінської

Марія Берлінська: «Технологічна мілітаризація суспільства дозволить подолати ворога, який переважає нас у п’ять-сім разів»

Українці можуть перемогти у війні з Росією, якщо діятимуть розумно, об'єднано й технологічно. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

За словами Берлінської, технологічна мілітаризація суспільства дасть Україні можливість перемогти навіть ворога, який переважає у 5-7 разів, а в чомусь – на порядки. Але, наголошує волонтерка, при розумному підході навіть це можливо.  

Волонтерка переконана, що росіяни будуть і далі знищувати українців, і їм для цього не потрібні зайві приводи. 

Берлінська наголосила, що українцям важливо не виправдовувати маніяка і не шукати винних серед своїх, а розуміти, що ми, українці, у спільній біді і або програємо разом, або – переможемо.

Нагадаємо, деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Володимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. 

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До слова, Берлінська переконана: оскільки ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства, то переможе та сторона, в якої найсильніші технології

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Теги: Марія Берлінська Україна війна

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