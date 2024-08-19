Як перемогти сильнішу Росію? Волонтерка Берлінська дала рецепт
Марія Берлінська: «Технологічна мілітаризація суспільства дозволить подолати ворога, який переважає нас у п’ять-сім разів»
Українці можуть перемогти у війні з Росією, якщо діятимуть розумно, об'єднано й технологічно. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.
За словами Берлінської, технологічна мілітаризація суспільства дасть Україні можливість перемогти навіть ворога, який переважає у 5-7 разів, а в чомусь – на порядки. Але, наголошує волонтерка, при розумному підході навіть це можливо.
Волонтерка переконана, що росіяни будуть і далі знищувати українців, і їм для цього не потрібні зайві приводи.
Берлінська наголосила, що українцям важливо не виправдовувати маніяка і не шукати винних серед своїх, а розуміти, що ми, українці, у спільній біді і або програємо разом, або – переможемо.
Нагадаємо, деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Володимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.
Раніше Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну.
До слова, Берлінська переконана: оскільки ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства, то переможе та сторона, в якої найсильніші технології.
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