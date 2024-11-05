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На Вишгородщині затримано керівника ритуальної служби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Вишгородщині затримано керівника ритуальної служби
На Вишгородщині керівник ритуальної служби вимагав кошти за бронювання місць для поховання
фото: пресслужба поліції

Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

У Вишгородському районі Київської області керівник ритуальної служби комунального підприємства вимагав хабар у розмірі $2000  за бронювання місць на кладовищі, яке перебуває у власності громади. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Зловмисника було затримано під час передачі неправомірної вигоди в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ним виявився 48-річний житель Києва.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області повідомили про підозру посадовцю за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Раніше повідомлялося, що столична лікарка отримала підозру у вимаганні хабаря з ветерана за встановлення інвалідності. Підозрювані повідомили ветерану, що він повинен сплатити $5 тис. , поки будуть готуватися медичні документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.

Теги: хабар документи гроші Київщина

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