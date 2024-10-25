На Київщині чоловіки палили релейні шафи та відділення «Укрпошти» за наказом ворога (фото)

За скоєне паліям загрожує або 15 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Інструкції від російських кураторів надходили виконавцям у месенджер

На Вінниччині та Київщині поліцейські спільно з СБУ затримали дві групи диверсантів. Зловмисники погодились на співпрацю з ворожими спецслужбами в пошуках легкого заробітку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інструкції від російських кураторів надходили виконавцям у месенджер. Підпали вони фіксували на відео та відправляли замовникам для звіту. Проте замість обіцяних грошей фігуранти отримали підозри у скоєнні диверсій.



«У вересні 25-річний чоловік погодився на пропозицію представника РФ здійснювати підпали на Київщині. До справи він залучив і свого 29-річного друга. І вже 7 жовтня на перегоні станції Фастів вони підпалили 4 релейні шафи, зняли все це на телефон і відправили відео замовнику. За це їм обіцяли заплатити по 150 доларів. А вже 19 жовтня один із цих же чоловіків підпалив відділення «Укрпошти» в цьому ж Фастівському районі», – йдеться у повідомленні.

За скоєне паліям загрожує або 15 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

5 фото На весь екран









Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали агентів російського ГРУ, які готували теракт у Києві. Вони – мешканці Запоріжжя.Служба безпеки та Національна поліція запобігли теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ.

За даними контррозвідки СБУ, метою окупантів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

Для вчинення теракту розвідка Росії дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала «легких» заробітків у Telegram-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.



ㅤ