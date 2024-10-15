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Привласнив бюджетні кошти на облаштуванні укритів: підприємець з Фастівщині отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Привласнив бюджетні кошти на облаштуванні укритів: підприємець з Фастівщині отримав підозру
Через дії підозрюваного територіальній громаді завдано збитки на суму понад 300 тис. грн
фото: з відкритих джерел

Чоловік, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду в галузі будівництва, належним чином не перевірив обсяги використання будівельних матеріалів

Підприємець з Київщини підозрюється у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму понад 300 тис. грн під час улаштування укриття у закладі дошкільної освіти в одному із сіл Глевахівської ОТГ Фастівського району. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний здійснював технічний нагляд під час поточного ремонту підвального приміщення (улаштування укриття) в закладі дошкільної освіти в одному із сіл Глевахівської ОТГ Фастівського району.

Упродовж жовтня-грудня 2022 року чоловік, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду в галузі будівництва, належним чином не перевірив та не проконтролював обсяги використання будівельних матеріалів та реальність виконаних робіт. Натомість безпідставно погодив та власноручно підписав документацію підрядної організації, у якій її директор вказав завищені об’єми робіт.

Через дії підозрюваного територіальній громаді завдано збитки на суму понад 300 тис. грн.

Раніше директору вищевказаної підрядної організації уже повідомлено про підозру у заволодінні в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами Глевахівської селищної ради Київської області, а також у складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

У ході досудового розслідування продовжуються вживатись заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами, виділених на забезпечення безпеки дітей під час навчального процесу.

Теги: Київщина шахрайство гроші прокурор слідство укриття розслідування

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