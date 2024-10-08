Відновлення садиби Зеленських: КМДА просить долучитися волонтерів

19 липня у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття

Передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку

Науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Зокрема, передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.

«Для прискорення цих робіт місто запрошує долучитись волонтерів і волонтерок. Заплановані заходи проходитимуть під наглядом архітектора-реставратора згідно з науково-обґрунтованою методикою дослідження», – йдеться в повідомленні.

Усі роботи супроводжуватимуть сертифіковані спеціалісти Науково-дослідницького інституту історії архітектури та містобудування з обов'язковим веденням журналу наукового супроводу.

Напрацювання використають для розробки науково-проєктної документації з відновлення садиби Зеленських. Реєстрація на участь у роботах обов'язкова.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

До слова, 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.