Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвійські волонтери відправлять «Азову» пакет допомоги на 200 тис. євро

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Латвійські волонтери відправлять «Азову» пакет допомоги на 200 тис. євро
Латвія передає Україні допомогу
Фото з відкритих джерел

До пакету допомоги від латвійських волонтерів входять дрони та інші засоби для фронту

У Латвії волонтери зібрали понад 200 тис. євро для підтримки української бригади «Азов». На ці кошти було придбано безпілотники та інші необхідні речі. Про це повідомляє видання LSM.lv.

За інформацією видання, до пакету допомоги для бригади «Азов», зібраного латвійськими волонтерами, увійшли: понад 100 FPV-дронів місцевого виробництва, розвідувальні безпілотники DJI, нічні приціли, сухі пайки, два позашляховики та дев'ять генераторів. Цю допомогу організувала організація Support AZOV Latvia, яка підтримує постійний контакт з військовими, щоб дізнаватись про їхні основні потреби.

«Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латишів. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні та цій боротьбі», – розповів представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс. Такий пакет бійцям «Азова» планується надати вже цього місяця.

Латвія активно підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, надаючи військову допомогу та ініціюючи різноманітні програми підтримки. У 2024 році країна планує виділити 112 млн євро на військову допомогу, що становить приблизно 0,25% від її валового внутрішнього продукту. Ці кошти будуть спрямовані не лише на закупівлю військового обладнання, але й на створення навчального центру для безпілотних літальних апаратів​.

Латвія також бере участь у реабілітації українських військових, надаючи медичну допомогу та підтримуючи проєкти в Україні. Наприклад, протягом 2024-2026 років країна інвестує 15 млн євро у відновлення соціальної інфраструктури, зокрема в Чернігівській області​.

Окрім цього, Латвія активно постачає Україні військову техніку та спорядження, включаючи ПЗРК «Stinger», гаубиці, безпілотники та інше обладнання. Від початку війни Латвія вже передала всі свої запаси зброї і активно залучає своїх військових для навчання українських бійців​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

До слова, раніше Латвія вирішила залишити біженцям з України пільги у вигляді безкоштовного користування громадським транспортом.

Також варто відзначити, що раніше у Білому домі відреагували на порушення повітряного простору і подальшого падіння російських дронів на території країн-членів НАТО Румунії та Латвії, наголосивши, що це становить небезпеку від РФ. 

Читайте також:

Теги: Латвія навчання пільги війна волонтер Азов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від частини своїх територій?
НАТО в обмін на території?
2 жовтня, 13:33
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
На Івано-Франківщині повідомлено про підозру чоловікам, які підпалювали автівки військових
30 вересня, 16:54
Наубіль Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки «Хезболли»
Ізраїль ліквідував ще одного командира «Хезболли»
29 вересня, 12:57
Єгор Чернєв прокоментував дозвіл Україні щодо далекобійної зброї
Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа
29 вересня, 12:06
Блінкен сказав, що що президент Байден відданий успіху України
Адміністрація Байдена вивчає план перемоги України. Блінкен повідомив деталі
28 вересня, 13:35
Як наголосив Зеленський, Путін хоче залишити звичайних українців без тепла взимку
Росія знищила всі ТЕС та найбільші ГЕС України – Зеленський
25 вересня, 17:16
«Х-БПЛА» має дальність у 8-10 км
Окупанти отримали ракету «Х-БПЛА»: на що вона здатна
23 вересня, 18:12
У Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію
На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація у трьох населених пунктах
9 вересня, 18:31
Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну, однак пообіцяв передати допомогу «якомога швидше»
Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»
6 вересня, 17:42

Політика

Три грузинські телеканали відмовились транслювати рекламу із зображенням зруйнованих міст України
Три грузинські телеканали відмовились транслювати рекламу із зображенням зруйнованих міст України
Латвійські волонтери відправлять «Азову» пакет допомоги на 200 тис. євро
Латвійські волонтери відправлять «Азову» пакет допомоги на 200 тис. євро
Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли
Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли
Нетаньягу заявив, що Ізраїль зобов'язаний завдати Ірану удар у відповідь
Нетаньягу заявив, що Ізраїль зобов'язаний завдати Ірану удар у відповідь
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
11K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
9610
Орбан пригрозив Бельгії: причина
9185
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують
6905
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua