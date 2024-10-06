Латвійські волонтери відправлять «Азову» пакет допомоги на 200 тис. євро

До пакету допомоги від латвійських волонтерів входять дрони та інші засоби для фронту

У Латвії волонтери зібрали понад 200 тис. євро для підтримки української бригади «Азов». На ці кошти було придбано безпілотники та інші необхідні речі. Про це повідомляє видання LSM.lv.

За інформацією видання, до пакету допомоги для бригади «Азов», зібраного латвійськими волонтерами, увійшли: понад 100 FPV-дронів місцевого виробництва, розвідувальні безпілотники DJI, нічні приціли, сухі пайки, два позашляховики та дев'ять генераторів. Цю допомогу організувала організація Support AZOV Latvia, яка підтримує постійний контакт з військовими, щоб дізнаватись про їхні основні потреби.

«Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латишів. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні та цій боротьбі», – розповів представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс. Такий пакет бійцям «Азова» планується надати вже цього місяця.

Латвія активно підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, надаючи військову допомогу та ініціюючи різноманітні програми підтримки. У 2024 році країна планує виділити 112 млн євро на військову допомогу, що становить приблизно 0,25% від її валового внутрішнього продукту. Ці кошти будуть спрямовані не лише на закупівлю військового обладнання, але й на створення навчального центру для безпілотних літальних апаратів​.

Латвія також бере участь у реабілітації українських військових, надаючи медичну допомогу та підтримуючи проєкти в Україні. Наприклад, протягом 2024-2026 років країна інвестує 15 млн євро у відновлення соціальної інфраструктури, зокрема в Чернігівській області​.

Окрім цього, Латвія активно постачає Україні військову техніку та спорядження, включаючи ПЗРК «Stinger», гаубиці, безпілотники та інше обладнання. Від початку війни Латвія вже передала всі свої запаси зброї і активно залучає своїх військових для навчання українських бійців​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

До слова, раніше Латвія вирішила залишити біженцям з України пільги у вигляді безкоштовного користування громадським транспортом.

Також варто відзначити, що раніше у Білому домі відреагували на порушення повітряного простору і подальшого падіння російських дронів на території країн-членів НАТО Румунії та Латвії, наголосивши, що це становить небезпеку від РФ.