Кулеба про ситуацію з хасидами: закони України мають поважати всі



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На українсько-білоруському кордоні перебуває понад тисячу громадян Ізраїлю

Глава МЗС прокоментував ситуацію з хасидами на кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з хасидами, яка склалася на українсько-білоруському кордоні.

За його словами, кризова ситуація була створена не на всьому українсько-білоруському кордоні, а тільки в пункті пропуску Нові Яриловичі.

«По-перше, є законодавство України, яке всі повинні поважати, незалежно від громадянства, віросповідання або приналежності до тієї чи іншої культурної течії. Друге – дійсно, була створена кризова ситуація, але не на всьому українсько-білоруському кордоні, а тільки в пункті нові Ярловичі», – сказав міністр 17 вересня.

За його словами, якщо дивитися на всі пункти пропуску між двома країнами, в жодній іншій такої кризової ситуації не було.

«Більш того, деякі іноземні громадяни прибували на кордон, бачили, що не можуть в'їхати в Україну, розверталися і їхали назад, все було спокійно і цивілізовано. З білоруською стороною ми вчора комунікували з цього приводу і чітко представили їм ту позицію, яку я щойно озвучив», – зазначив Кулеба.

Від також повідомив, що з Ізраїлем МЗС України теж перебуває на зв'язку, щоб «мінімізувати будь-які непорозуміння з цього питання».

Нагадаємо, хасиди, щоб потрапити в Умань, одягнули вишиванки і заспівали гімн України.

До відома, станом на ранок 17 вересня на українсько-білоруському кордоні перебуває 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка

Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

Також з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

До слова, Ізраїль просив Україну пропустити хасидів з Білорусі.

Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.