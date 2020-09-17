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    Події в Україні

    Посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому

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    На виїзд з Білорусі станом на ранок 17 вересня оформили 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка - Посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому
    На виїзд з Білорусі станом на ранок 17 вересня оформили 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка

    Посол сподівається, що гуманітарної кризи не станеться

    Ізраїль підтримує рішення українського уряду щодо закриття кордонів для іноземців, зокрема хасидів, через коронавірус. Про це заявив в інтерв'ю «Лівому берегу» посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

    Посол сподівається, що гуманітарної кризи не станеться.

    За його словами, нині від 400 до 800 хасидів знаходяться в Білорусі і хочуть в'їхати в Україну.

    «Ми їм говоримо, що вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблером - головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецьким і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду», – зазначив він.

    Посол уточнив, що у них є можливість виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль.

    До відома, на виїзд з Білорусі станом на ранок 17 вересня оформили 1216 громадян Ізраїлю, з них 84 дітей і 253 підлітка.

    У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. 

    Також з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня. 

    Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

    До слова, Ізраїль просив Україну пропустити хасидів з Білорусі.

    Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

    Білорусь Ізраїль Молдова посол хасиди кордон коронавірус
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