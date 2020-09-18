Хасиди прориваються в Україну: група паломників затримана на Закарпатті (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє громадян України перевозили від кордону з Угорщиною 7 паломників Фото: Держприкордонслужба

Румунські прикордонники затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну

Хасиди не полишають спроб потрапити до України. Так, групу порушників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.

У ніч на 18 вересня оперативники Мукачівського прикордонного загону викрили спробу хасидів незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники разом із Нацполіцією спинили транспортний засіб «Мерседес». Ним двоє громадян України перевозили від кордону 7 паломників. Документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 осіб. Попередньо встановлено, що вони є громадянами США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини.

Наразі затримані знаходяться в підрозділі поліції, де проводяться подальші перевірочні заходи. За даним фактом прикордонники вже направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 ККУ за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, покаранням за яке передбачене позбавлення волі на строк до дев’яти років. Про затримання також поінформовано суміжну сторону.

Крім того, на Львівщині в пункті пропуску «Краківець» викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. Він також прямував в Україну цієї ночі. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Насправді він виявився громадянином Австрії 1985 року народження, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

Чоловік отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки. Через державний кордон його не пропущено. Паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон вилучено.

Окрім цього, за інформацією, що надійшла від румунських прикордонників, учора ними припинено дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.

Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.