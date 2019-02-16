Після потепління в Україну повертаються морози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю у Києві очікуються пориви вітру

У неділю, 17 лютого, в Україні очікується сонячна погода без опадів. У західних областях і на півдні температура повітря прогріється до +13 градусів. На решті частини території стовпчики термометрів показуватимуть вдень +4 до +6. Температура повітря вночі буде близько нуля градусів, тільки в Чернівецькій області похолодає до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Києві буде тепло і сухо, температура від 0 +2 вночі до +5+7 вдень. Однак пориви вітру можуть досягати штормових показників - 7-12 м/с.

У понеділок, 18 лютого, в Україну прийде похолодання. Температура повітря вночі в західних і східних областях знизиться до -5 градусів. Вдень стовпчики термометрів будуть залишатися в плюсовому діапазоні: в західних областях вдень в середньому від +4 до +6 градусів, у центральних від +2 до +4, на півночі і сході від +1 до +3. На півдні повітря прогріється до +6 +8 градусів.

На більшій території України буде сонячна погода, лише на сході та півночі небо буде затягнуте хмарами. Опадів не очікується.

У вівторок, 19 лютого, в Україну прийдуть справжні морози: вночі стовпчики термометра у Харківській і Луганській областях знизяться до -10. На решті території країни вночі похолодає до -4 -5. Однак вдень погода буде по-весняному теплою. У західному регіоні вдень від +5 до +7 градусів, у центральних областях від +3 до +5, у північних від +1 до +3, на сході від 0 до +2. На півдні потеплішає до +3 +6. По всій країні буде сонячно та сухо.

У середу, 20 лютого, температура повітря на заході України прогріється до +9 тепла. У центрі і на півночі країни від +3 до +5, у східних областях від +2 до +4, а на півдні - від +3 до +6 градусів. Проте вночі по всій Україні стовпчики термометрів знизяться до мінусових температур. А у східних областях вночі буде трохи тепліше, ніж у вівторок - -6 -8 градусів морозу. А в Сумській області похолодає до мінус 9. В Україні знову буде сухо: не очікується ні дощу, ні снігу. Погода буде ясною.

Джерело: Українські новини