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Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу
Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює
фото: Київська міська прокуратура/Telegram

За результатами експертизи буде вирішено, чи скеровувати обвинувальний акт до суду, чи вживати заходів медичного характеру

60-річній жінці, яку підозрюють у пошкодженні могил українських військових, буде призначено судово-психіатричну експертизу.  Якщо зловмисницю визнають осудною, то їй загрожуватиме до семи років позбавлення волі. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону.

«Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії», – розповіла Анна Страшок.

Вона зазначила, що за результатами цієї експертизи буде вирішено, чи скеровувати обвинувальний акт до суду, чи вживати заходів медичного характеру.

За словами речниці, якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Представниця поліції уточнила, що кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Зловмисниця перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Нагадаємо, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Могила Павла Петриченка
Могила Павла Петриченка
фото: Київська міська прокуратура/Telegram
Могила Дмитра Коцюбайла
Могила Дмитра Коцюбайла
фото: Київська міська прокуратура/Telegram
Могила Андрія Пильщикова
Могила Андрія Пильщикова
фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Як повідомлялося, столичні правоохоронці відшукали зловмисницю, яка пошкодила могили загиблих захисників України. Нею виявилася 60-річна жінка.

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Теги: Київ кримінал вандалізм злочин експертиза

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