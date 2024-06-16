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У Києві проходить перший від початку повномасштабної війни Марш Рівності

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві проходить перший від початку повномасштабної війни Марш Рівності
Марш Рівності в Києві
скріншот відео Telegraf

Участь у заході взяли активісти, політики й представники дипломатичних місій та міжнародних організацій

У Києві вперше з початку повномасштабної війни в Україні проходить Марш Рівності (КиївПрайд).

Участь у заході взяли активісти, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій, політики іноземних держав та міжнародні спостерігачі.

Марш Рівності проходить на вулицях Києва, неподалік від укриття.

Нагадаємо, раніше пресслужба КиївПрайду повідомляла, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей – не більше 500 осіб, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

«В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність» – пояснювали організатори КиївПрайду 2024.

Перед маршем, 9 червня, у київському арт-центрі Closer проходив Благодійний освітній фестиваль КиївПрайд. Програма заходу складалася з лекцій, дискусій, креативних майстерень, ярмарку українських брендів, психологічних консультацій, майстер-класів та музичної програми.

До слова, Марш Рівності мав відбутися у київському метро через воєнний час. Утім, столична влада заявила, що не погоджує проведення заходу у столичній підземці. Із міркувань безпеки організаторів просили обрати іншу локацію. Водночас організатори відповіли, що не потребують офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену. 

Зазначимо, що востаннє Марш рівності у Києві відбувався ще у вересні 2021 року. тоді акція зібрала 7 тис. учасників та учасниць.

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Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності

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