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«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві
фото: скріншот відео

Після виходу на волю молодик питає у перехожих дівчат про їхнє відношення до історії із «п'яними вечірками»

Один з організаторів «п'яних вечірок» в Києві, на яких знущалися із дівчат, Андрій Ярина запитав у перехожих дівчат про їхню думку щодо злочину. На відео, яке він виклав у себе в TikTok, одна з дівчат заявила, що всім учасникам кримінальної справи не місце у соціумі.

Ярина, не кажучи, що саме він є одним з організаторів «п'яних вечірок», запитав у двох перехожих дівчат, як вони відносяться до його виходу на свободу.

«Я думаю, що такі хлопці взагалі не мають бути в соціумі, тому що якщо чоловіки собі дозволяють займатись такою штукою, то їх треба засуджувати навічно», – заявила вона.

У відповідь на слова дівчини Андрій Ярина почав розповідати про те, що ніякого ґвалтування та наркотичних засобів під час вечірок нібито не було. На запитання про те, звідки йому це відомо, хлопець повідомив, що він є одним з організаторів.

@casual_andrew Яка думка на цей рахунок у вас? Inst: casual_andrew_ #casual_andrew #пянівечірки ♬ оригінальний звук - casual_andrew

«Мені шкода, що ви зараз на волі», – заявила одна з дівчат, після чого вони одразу пішли.

Нагадаємо, один з організаторів «п'яних вечірок» в Києві Андрій Ярина вийшов з-під варти. За нього внесли 272 500 грн застави. Прокурор вимагав продовжити Ярині запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, проте Голосіївський районний суд задовольнив це клопотання лише частково.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ і прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб. Група молодих хлопців, які називають себе «криптани з Франика». Вони влаштовували вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором «Ксанакс», а потім «показують світу шл*х». Кадри насильства хлопці поширювали в соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Заступниця глави МВС Катерина Павліченко розповіла, що в історії про гучні вечірки у Києві, на яких молодики накачувати снодійним та принижувати дівчат, найбільше шокують коментарі, в яких звинувачують потерпілих у тому, що сталося. 

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату. Серед них був і адвокат Артем Захаров. У соцмережі Захаров відхрестився від участі та організації «п’яних вечірок». Заявив, що надавав правову допомогу виключно під час проведення процесуальної дії – обшуку. Коли до квартири прибули представники ТЦК, то вони вручили Артему Захарову повістку про явку до військкомату. «Я виконав свій обов’язок громадянина України щодо її отримання без будь-яких перешкод, з повагою до ЗСУ і Закону», – запевнив правозахисник.

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Теги: Київ TikTok блогер соцмережі

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