У Києві затримано ексвійськового, який на Хрещатику вдарив працівника ТЦК

Нападник виявився колишнім військовослужбовцем, який у 2023 році самовільно залишив військову частину

Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг

У Києві поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику спровокував конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК.

«Ввечері 5 червня біля метро «Хрещатик» до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців», – ідеться у повідомленні.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

«Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину», – зауважили у Київському військкоматі.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Також відкрита справа про самовільне залишення військової частини.

Також Київський ТЦК відреагував на інцидент під час затримання військовозобов'язаного.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус. У ТЦК пояснили, що чоловік – чинний військовослужбовець, який намагався втекти. Як зазначається, у місті Київ поблизу станції метро «Деміївська» під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір.