Уламки російських ракет пошкодили будинки на Івано-Франківщині

Через російські обстріли в одному із сіл Більшівцівської громади зазнали ушкоджень 23 обійстя

Для ремонту будинків уже привезли шифер, чекають на поліетиленову плівку та брезент

Під час російської терористичної атаки у ніч проти 1 червня чотири ракети були випущено по Івано-Франківській області. Від вибуху та уламків постраждали житлові будинки в одному із сіл Більшівцівської громади. Про це повідомляє «Суспільне».

Уламок ворожої ракети залетів на обійстя місцевої мешканки Софії Багири. Внаслідок вибуху пошкоджено її будинок та стодолу.

«Вікна всі, двері, стелі – усе з нуля треба робити. Це – пекло. Ми живемо на пороховій бочці», – каже вона.

Через російські обстріли зазнав пошкоджень будинок, а також стодола Софії Багири фото: suspilne.media

Від пережитого в жінки сильно підвищився тиск, медичну допомогу їй надавала бригада швидкої.

Її сусідка Галина Дмитрів нарікає, що лише півтора року тому перекрила хату металочерепицею, а тепер вона – пошкоджена.

«Усе падає, потріскане. Головне, що я втекла у коридор і сховалася між двома стінами. Притулилася і молилася», – зізнається жінка.

У Галини Дмитрів вибуховою хвилею та уламками ракет зачепило житловий будинок та літню кухню фото: suspilne.media

Дмитро Костик, чий будинок також пошкоджено, пригадує, що вибух пролунав близько п'ятої ранку, і бажає російським терористам «горіти у пеклі».

На щастя, внаслідок ракетного удару ніхто із жителів Більшівцівської громади серйозно не постраждав, обійшлося без госпіталізації.

Для ремонту будинків уже привезли шифер, чекають на поліетиленову плівку та брезент. Загалом для пошкоджених приміщень потрібно закупити приблизно 540 листів шиферу, 180 квадратних метрів скла та 250 пар склопакетів.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, під час повітряної тривоги армія Російської Федерації атакувала Івано-Франківську область. Минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.

У ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.