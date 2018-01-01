Погода на завтра: На Стрітення очікується потепління

Це одне з 12 головних церковних свят

15 лютого відзначається церковне свято Стрітення Господнє. В цей день в Києві буде хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень 0...-2 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, вночі сніг, вдень



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Це одне з 12 головних церковних свят

15 лютого відзначається церковне свято Стрітення Господнє. В цей день в Києві буде хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень 0...-2 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, в Івано-Франківській області -2...-7 градусів, удень +2...-3 градуси; у Закарпатті вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, тільки у Вінницькій області невеликий сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень -3...+3 градуси.

На сході України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг з дощем, тільки в Запорізькій області без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів; у Запорізькій області вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Криму хмарно, вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.