Погода на завтра: На Україну насувається холод

Місцями температура сягне до мінус 20°

У четвер, 22 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише в північних і місцями в західних областях вночі невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Відзначається, що на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і



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Місцями температура сягне до мінус 20°

У четвер, 22 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише в північних і місцями в західних областях вночі невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Відзначається, що на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Луганській областях 10-15° морозу; днем 1-6° морозу, на півдні 0-5° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, удень 2-7° тепла.

У Києві - вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.