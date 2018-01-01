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    Погода на завтра: На Україну насувається холод

    Місцями температура сягне до мінус 20°
    У четвер, 22 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише в північних і місцями в західних областях вночі невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Відзначається, що на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і
    • Сьогодні, 14:45
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    Місцями температура сягне до мінус 20°

    У четвер, 22 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів, лише в північних і місцями в західних областях вночі невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Відзначається, що на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

    Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Луганській областях 10-15° морозу; днем 1-6° морозу, на півдні 0-5° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, удень 2-7° тепла.

    У Києві - вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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