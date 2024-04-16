Ураган на Дніпропетровщині наробив лиха (фото, відео)

Без світла залишаються 15,5 тис. абонентів у 96 населених пунктах області

Ввечері 15 квітня на Дніпропетровщину обрушився ураган – швидкість вітру досягала 15-20 м/с. У деяких районах дерева падали на проїжджу частину та припарковані автомобілі, тисячі абонентів залишилися без світла.

Співробітники ДСНС Дніпропетровщини 13 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Рятувальники розпиляли та прибрали 18 дерев. У Дніпровському районі внаслідок поривів вітру знесло дах господарчої споруди, який в результаті впав на дорогу та заблокував рух транспорту. Загиблих та травмованих внаслідок негоди не зафіксовано.

Найбільше постраждали Дніпровський та Криворізький райони. Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок поривів вітру знесло дах господарчої споруди, який впав на дорогу та заблокував рух транспорту. Дерева падали на припарковані автівки та навіть трамвай.

У регіоні триває ліквідація наслідків негоди. Через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області. Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району – наразі залишаються знеструмленими близько 15,5 тис. абонентів у 96 населених пунктах.

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Загалом до комунальних служб надійшло більше 50 заявок про повалені дерева. В місцях ліквідації наслідків негоди спільно з рятувальниками працювали співробітники комунальних служби міста, поліції та ремонтні бригади обленерго.

Нагадаємо, увечері 14 квітня Київ накрила негода. На столицю обрушилася злива і шквальний вітер, який зривав гілки з дерев.

Як повідомлялося, на початку квітня у столицю прийшла пилова буря. Зокрема, її могли спостерігати мешканці правого берега та низки районів. Територію міста покрила пилова хмара, яка віддалено нагадувала туман.