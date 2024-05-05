Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку
Зеленська привітала зі святом усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди
фото з відкритих джерел

Перша леді переконана, що , життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу

Олена Зеленська привітала українців зі світлим святом Великодня. В Instagram дружина президента опублікувала святкову листівку.

«Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день. З Великоднем, Україно! Зі святом усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди!», – написала перша леді.

Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку фото 1

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів. 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній також записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

Читайте також: 

Теги: свята Олександр Сирський правила перша леді Олена Зеленська харчування традиції Епіфаній дружина президент Великдень 2024 Володимир Зеленський календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша леді України Олена Зеленська побажала принцесі Кейт Міддлтон одужання
Олена Зеленська підтримала Кейт Міддлтон після звістки про її хворобу
24 березня, 13:22
Олена Зеленська зустрілася з дружиною Фредеріка X – королевою-консортом Марі
Зеленська під час візиту в Данію продемонструвала два стильні образи (фото)
16 квiтня, 13:56
Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Великодня
«Ми стаємо на коліна лише в молитві». Зеленський привітав українців із Великоднем
Сьогодні, 09:51

Події в Україні

Генерал пояснив, на скільки ЗСУ вистачить допомоги від США
Генерал пояснив, на скільки ЗСУ вистачить допомоги від США
Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку
Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку
На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою
На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою
Був організатором катівні: розвідка розповіла подробиці ліквідації колаборанта в Бердянську
Був організатором катівні: розвідка розповіла подробиці ліквідації колаборанта в Бердянську
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
Ситуація загострилася: ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки фронту
Ситуація загострилася: ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
260K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
75K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
54K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
23K
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
9466
У Сумах прогриміли вибухи

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Сьогодні, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua