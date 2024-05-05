Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку
Перша леді переконана, що , життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу
Олена Зеленська привітала українців зі світлим святом Великодня. В Instagram дружина президента опублікувала святкову листівку.
«Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день. З Великоднем, Україно! Зі святом усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди!», – написала перша леді.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній також записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.
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