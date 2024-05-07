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У перуці та з макіяжем: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У перуці та з макіяжем: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка
Чоловік мав із собою паспорт сестри
фото: ДПСУ

Чоловік стверджував, що є громадянкою України і надав для перевірки паспорт

44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області, одягнений у жіночий одяг і перуку намагався незаконно перетнути кордон, доводячи, що він – жінка. Про це пише Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, чоловік мав при собі паспорт сестри. Він у жіночому одязі, з макіяжем та перукою приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

«Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда він намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт», – йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого склали адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України, справу скерували до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За даними СБУ, організаторів схем для ухилення викрито та затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від $3 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

Як повідомлялося, прикордонники затримали двох волинян, які перепливли річку Західний Буг, аби повернутися з Польщі в Україну.

До слова, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: прикордонники Закарпаття паспорт кордон ухилянти

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