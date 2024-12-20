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Місцями дощ та туман: прогноз погоди на 20 грудня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Місцями дощ та туман: прогноз погоди на 20 грудня
У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень невеликий дощ
фото з відкритих джерел

У Києві вночі близько 0-2°, вдень 4-6° тепла

Сьогодні, 20 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Без опадів. Лише у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень невеликий дощ, а в Карпатах сніг.

У Приазов'ї та Криму вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У Карпатах вночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на крайньому заході та півдні країни місцями 5-7° тепла; вдень 3-8° тепла, у центральних, південних областях та в Криму 9-14°.

Прогноз погоди на 20 грудня
Прогноз погоди на 20 грудня
Укргідрометцентр

 

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями, проте без опадів.

Вітер південний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

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Теги: прогноз погоди погода вітер дощ Укргідрометцентр

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