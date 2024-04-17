Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
16 квітня обірвалося життя письменника Дмитра Капранова
фото: Радіо Свобода

Лікарі надали висновок щодо причини смерті видавця

Причина смерті письменника та видавця Дмитра Капранова – проблеми із серцем. Такий висновок затвердили лікарі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці братів Капранових у Facebook.

Зокрема, його брат Віталій Капранов повідомив деталі прощання із Дмитром, яке відбудеться 18 квітня.

Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова фото 1
фото: facebook.com/KapranovyBraty

За словами Віталія Капранова, об 11:00 письменника відспівають у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, о 13:00 церемонія прощання відбудеться у крематорії Байкового кладовища.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. 

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

Письменник працював в тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».

До слова, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножко. 

Читайте також: У цьому суть братів Капранових
Теги: радіо Facebook письменник YouTube роман свято 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Та все ж я можу з особливим задоволенням констатувати – ворогам української культури, не вдалося остаточно перегризти наше коріння»
Сповідь Народного артиста
3 квiтня, 21:42
Головнокомандувач ЗСУ вважає, що треба приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням, відновлення боєздатності бригад загалом
Деякі угруповання військ переформатують: Сирський розповів про процес оптимізації в ЗСУ
22 березня, 19:22
Другого квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02
Цьогоріч дата святкування у католиків випала на 31 березня
Сьогодні католики святкують Великдень
31 березня, 04:55
Після початку повномасштабного вторгнення Діана Панченко виїхала на територію РФ, там вона продовжила знімати матеріали для свого YouTube-каналу в інтересах ворога.
YouTube заблокував в Україні канал пропагандистки Панченко
3 квiтня, 17:49
Обвинувачений у справі про теракт у «Крокус Сіті» у Басманному суді Москви
ФСБ затримала ще трьох підозрюваних у теракті в «Крокусі»: усі вихідці з Центральної Азії
4 квiтня, 17:57
Залужний упродовж 2019-2020 років навчався на магістерській програмі з міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія»
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
9 квiтня, 12:31
Сьогодні обірвалося життя письменника Дмитра Капранова
Стало відомо, коли та де відбудеться похорон письменника Дмитра Капранова
Вчора, 18:30
У квітні 2022 року Павло Петриченко пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.
«Господи, скільки ще?»: Притула відреагував на смерть воїна Павла Петриченка
Вчора, 11:37

Суспільство

«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
Російська мова незабаром зникне з ефірів українських програм
Російська мова незабаром зникне з ефірів українських програм
Яким буде меморіал Героїв України у Львові: результати всеукраїнського конкурсу
Яким буде меморіал Героїв України у Львові: результати всеукраїнського конкурсу
Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру
Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру
Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта
Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
21K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
7507
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
6717
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
5270
Як жителі Слов’янська сприймають наближення лінії фронту? Очільник міста оцінив ситуацію
4885
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи

Новини

Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Сьогодні, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua