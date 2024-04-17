Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова

Лікарі надали висновок щодо причини смерті видавця

Причина смерті письменника та видавця Дмитра Капранова – проблеми із серцем. Такий висновок затвердили лікарі. Про це йдеться в повідомленні на сторінці братів Капранових у Facebook.

Зокрема, його брат Віталій Капранов повідомив деталі прощання із Дмитром, яке відбудеться 18 квітня.

За словами Віталія Капранова, об 11:00 письменника відспівають у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, о 13:00 церемонія прощання відбудеться у крематорії Байкового кладовища.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова.

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

Письменник працював в тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».

До слова, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножко.