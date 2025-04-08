8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено шити, в’язати і працювати з тканиною

8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів. Віряни вшановують пам'яті святих апостолів Іродіона, Агава, Асінкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших

День працівників військових комісаріатів

Щорічно 8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів, бо саме цього дня у 1918 році Раднаркомом були засновані комісаріати. Військовий комісаріат відповідає за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призову до війська тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

8 квітня віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.

Святий Іродіон жив у I столітті і був родичем апостола Павла, а також одним із 70-ти апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування.

Іродіон часто супроводжував у подорожах Павла. Коли на Балканський півострів прийшло християнство, апостоли Петро і Павло поставили Іродіона єпископом міста Патари (нині – територія Туреччини). Там він навернув у християнство багатьох іудеїв і греків-язичників. Але незадоволені цим інші юдеї та язичники напали на єпископа, побили його і поранили ножем. На превелике диво, апостол залишився неушкодженим і продовжив свою подорож і проповідь разом із Петром. Але коли розіп'яли апостола Петра розіп'яли, то тоді ж стратили й Іродіона.

Святий Агав також постраждав за свою віру. У нього був дар пророцтва, і він напророкував голод за часів імператора Клавдія і страждання апостола Павла в Єрусалимі. Агав проповідував у різних країнах і багатьох навернув у християнство. Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, Асінкріт – у Гірканії (територія Малої Азії), Флегонт – у Марафоні (Фракія), Єрм – у Далматії. Усі апостоли за своє служіння Христу перенесли великі страждання і померли мученицькою смертю.

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Що не можна робити цього дня

Не можна проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.

Не можна шити, в’язати і працювати з тканиною.

Не можна починати нові справи.

Не можна купувати нові речі.

Народні прикмети та традиції

Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози.

Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно.

Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.

Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.

Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.

Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Пам’ятні події 8 квітня

217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;

1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;

1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;

1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);

1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;

1548 рік – Перу стає територією Іспанії;

1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);

1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;

1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;

1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;

1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;

1919 рік – французькі війська залишають Одесу;

1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;

1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;

1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;

1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;

1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;

1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;

1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);

1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Марфа, Нифонт, Родіон, Сусанна.