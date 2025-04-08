Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня – День працівників військових комісаріатів
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено шити, в’язати і працювати з тканиною

8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів. Віряни вшановують пам'яті святих апостолів Іродіона, Агава, Асінкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших

День працівників військових комісаріатів

8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 8 квітня відзначається День працівників військових комісаріатів, бо саме цього дня у 1918 році Раднаркомом були засновані комісаріати. Військовий комісаріат відповідає за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призову до війська тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

8 квітня віряни вшановують пам'ять День пам'яті Апостолів від 70 Іродіона.

Святий Іродіон жив у I столітті і був родичем апостола Павла, а також одним із 70-ти апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування.

Іродіон часто супроводжував у подорожах Павла. Коли на Балканський півострів прийшло християнство, апостоли Петро і Павло поставили Іродіона єпископом міста Патари (нині – територія Туреччини). Там він навернув у християнство багатьох іудеїв і греків-язичників. Але незадоволені цим інші юдеї та язичники напали на єпископа, побили його і поранили ножем. На превелике диво, апостол залишився неушкодженим і продовжив свою подорож і проповідь разом із Петром. Але коли розіп'яли апостола Петра розіп'яли, то тоді ж стратили й Іродіона.

Святий Агав також постраждав за свою віру. У нього був дар пророцтва, і він напророкував голод за часів імператора Клавдія і страждання апостола Павла в Єрусалимі. Агав проповідував у різних країнах і багатьох навернув у християнство. Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, Асінкріт – у Гірканії (територія Малої Азії), Флегонт – у Марафоні (Фракія), Єрм – у Далматії. Усі апостоли за своє служіння Христу перенесли великі страждання і померли мученицькою смертю.

Читайте також: Церковний календар на квітень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не можна проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.
  • Не можна шити, в’язати і працювати з тканиною.
  • Не можна починати нові справи.
  • Не можна купувати нові речі.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози. 
  • Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно. 
  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.
  • Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.
  • Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.
  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Пам’ятні події 8 квітня

  • 217 рік – заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;
  • 1093 рік – монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають до нового храму – Вінчестерського собору;
  • 1139 рік – засновник і перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;
  • 1480 рік – католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);
  • 1513 рік – мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;
  • 1548 рік – Перу стає територією Іспанії;
  • 1605 рік – шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині – одне з найбільших фінських міст);
  • 1709 рік – укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;
  • 1830 рік – Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;
  • 1861 рік – розстріляно маніфестація у Варшаві;
  • 1904 рік – Велика Британія і Франція підписують угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;
  • 1906 рік – у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;
  • 1913 рік – в Пекіні починає роботу перший китайський парламент;
  • 1918 рік – німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;
  • 1919 рік – французькі війська залишають Одесу;
  • 1930 рік – на київські екрани виходить кінофільм О. Довженка «Земля»;
  • 1941 рік – в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер «Кейптаун»;
  • 1943 рік – в США заморожуються зростання цін і зарплати;
  • 1947 рік – фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);
  • 1962 рік – на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;
  • 1971 рік – відбувся перший Всесвітній конгрес циган у Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;
  • 1990 рік – на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу «Твін Пікс»;
  • 1990 рік – створюють благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення «Фонду Сороса»);
  • 1992 рік – американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;
  • 1997 рік – срібний долар 1804 року продають у Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;
  • 1999 рік – Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;
  • 2005 рік – похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Марфа, Нифонт, Родіон, Сусанна.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
1 квiтня, 12:25
5 травня 2024 року українці святкують Великдень
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
1 квiтня, 06:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
1 квiтня, 05:07
Великдень – найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн
Великдень 2025: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
1 квiтня, 00:00
Володимир Зеленський подякував жінкам за стійкість, яка щодня зміцнює Україну
Президент привітав українських жінок зі святом
8 березня, 11:35
День Служби Безпеки України традиційно відзначається щороку 25 березня
День Служби Безпеки України: історія свята, привітання у прозі та листівках
25 березня, 08:20

Суспільство

Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян на фронті
ЗСУ відкинули росіян на фронті
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 8 квітня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 8 квітня
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»? Мовознавиця пояснила різницю між цими словами
Як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»? Мовознавиця пояснила різницю між цими словами
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
90K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
63K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
23K
«Мені не подобаються бомбардування». Трамп відреагував на масовані обстріли України
21K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua