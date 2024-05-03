Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
glavcom.ua
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
За прикметами цього дня судили, якою буде погода і літо: є роса вранці – чекай гарну погоду, а якщо ні – буде дощ
фото з відкритих джерел

Сьогодні за народними прикметами не можна плакати, навіть від щастя

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день свободи преси та День кондитера. Віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. 

Що сьогодні за церковне свято

3 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Відомі також як Фіваїдські мученики. Їхнє життя та мучеництво відбулося у 3-му столітті, під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана.

Тимофій був читцем у церкві і відомий своєю відданістю християнській вірі. Він був заарештований за відмову віддати священні книги язичникам. Мавра, його дружина, була щойно одружена з Тимофієм і підтримала його рішення не відректися від віри, навіть під загрозою смерті. Вони обоє були розіп’яті на хрестах.

Який сьогодні день в Україні та світі 

3 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Сонця. Це свято було започатковане Міжнародним товариством сонячної енергії 1994 року і має на меті нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце. Основна ідея свята полягає в тому, щоб підкреслити важливість сонячної енергії та її переваги перед традиційними видами палива, такими як спалювання вуглеводнів.

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Також 3 травня День кондитера. Це особливе свято має велике значення для всіх, хто любить солодощі, а також для тих, хто присвятив себе кондитерському мистецтву. Цей день є визнанням майстерності та творчості кондитерів, які створюють неймовірні солодкі шедеври з мастики, крему та тіста.

А ще 3 травня Всесвітній день свободи преси. Цей день був започаткований 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію» 1991 року. Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. Вона підкреслювала, що вільна, плюралістична й незалежна преса є найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства.

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

3 травня святкують Міжнародний день дикої коали. Присвячений підвищенню обізнаності про збереження коал та їхнього природного середовища проживання. Це важливий день для привернення уваги до проблем, із якими стикаються коали, таких як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.

Що не можна робити 3 травня

  • Не можна плакати, навіть від щастя;
  • Забороняється носити темний одяг – притягує журбу;
  • Не варто розливати молоко.

Народні прикмети і традиції на 3 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: листя на ясені ще не розправилися, а на дубі вже з'явилися — до сухого літа;
  • рясна роса на траві – буде багато огірків;
  • на світанку багато трави – день буде погожим;
  • черемха зацвіла – до різкого похолодання.

Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти. Її обов'язково обприскували святою водою, щоб захистити від шкідників.

Читайте також: 

Цього дня народилися:

  • 1897 рік – український режисер і актор Януарій Бортник;
  • 1900 рік – український актор театру й кіно на характерних ролях Микола Яковченко;
  • 1930 рік – український критик, літературознавець, перекладач Степан Пінчук.

Які сьогодні іменини: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

Пам’ятні дати 3 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 травня:

  • 1568 рік – розгнівані жорстоким наступом іспанських військ на форт Керолайн французькі війська спалюють форт Сан-Матео та вбивають сотні іспанців;
  • 1616 рік – Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;
  • 1715 рік – повне сонячне затемнення видно в Північній Європі та Північній Азії, як передбачав Едмонд Галлей з точністю до чотирьох хвилин;
  • 1791 рік – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);
  • 1808 рік – Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;
  • 1841 рік – Нова Зеландія оголошується британською колонією;
  • 1880 рік – відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;
  • 1991 рік – у столиці Намібії підписують «Віндхукську декларацію», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;
  • 1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;
  • 2014 рік – створено добровольчий батальйон «Айдар».

Погода на 3 травня

Сьогодні, 3 травня, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +12 вночі. У Львові  +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +7 вночі. В Одесі +20 вдень та +14 вночі.

Читайте також: Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
Теги: Сонце книги свята війна Айдар декларація Нова Зеландія актор дружина солодощі повітря традиції свято Щастя орден Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни хизувались, що їх технології дозволять захиститись від ворожих атак... але, як завжди, щось пішло не так
Аналоговнєтная РЛС не помітила маленького українського дрона
17 квiтня, 21:15
Старий корабель «Комуна» – останнє дихання російського флоту
Сили оборони України добили залишки російського імператорського флоту
22 квiтня, 14:07
Люди починають непокоїтись про корупцію, а не про війну
Мобілізація у пастці ілюзій
11 квiтня, 13:33
Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами
Як стародавня зброя у руках українців стала новою тактикою на фронті
15 квiтня, 14:01
У 2010 році Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди, які подовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні на 25 років
Таємниця Харківських угод. Чому Україна досі визнає законність російського флоту у Криму? Війна і право
8 квiтня, 09:40
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
3 квiтня, 05:23
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»
Нічна атака на Україну: Повітряні сили назвали кількість збитих «шахедів»
3 квiтня, 07:36
Дівчина залишилася без батьків у 2014 році
Україна повернула викрадену Росією 17-річну дівчину
19 квiтня, 16:01
Танк M1A2 Abrams
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ
27 квiтня, 14:29

Суспільство

3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість
«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість
У родині Андрія Білецького сталося горе
У родині Андрія Білецького сталося горе
Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я
Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
345K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
56K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
26K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
15K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
13K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua