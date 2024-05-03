3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

За прикметами цього дня судили, якою буде погода і літо: є роса вранці – чекай гарну погоду, а якщо ні – буде дощ

Сьогодні за народними прикметами не можна плакати, навіть від щастя

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день свободи преси та День кондитера. Віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.

Що сьогодні за церковне свято

3 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Відомі також як Фіваїдські мученики. Їхнє життя та мучеництво відбулося у 3-му столітті, під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана.

Тимофій був читцем у церкві і відомий своєю відданістю християнській вірі. Він був заарештований за відмову віддати священні книги язичникам. Мавра, його дружина, була щойно одружена з Тимофієм і підтримала його рішення не відректися від віри, навіть під загрозою смерті. Вони обоє були розіп’яті на хрестах.

Який сьогодні день в Україні та світі

3 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Сонця. Це свято було започатковане Міжнародним товариством сонячної енергії 1994 року і має на меті нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце. Основна ідея свята полягає в тому, щоб підкреслити важливість сонячної енергії та її переваги перед традиційними видами палива, такими як спалювання вуглеводнів.

фото з відкритих джерел

Також 3 травня День кондитера. Це особливе свято має велике значення для всіх, хто любить солодощі, а також для тих, хто присвятив себе кондитерському мистецтву. Цей день є визнанням майстерності та творчості кондитерів, які створюють неймовірні солодкі шедеври з мастики, крему та тіста.

А ще 3 травня Всесвітній день свободи преси. Цей день був започаткований 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію» 1991 року. Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. Вона підкреслювала, що вільна, плюралістична й незалежна преса є найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства.

фото з відкритих джерел

3 травня святкують Міжнародний день дикої коали. Присвячений підвищенню обізнаності про збереження коал та їхнього природного середовища проживання. Це важливий день для привернення уваги до проблем, із якими стикаються коали, таких як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.

Що не можна робити 3 травня

Не можна плакати, навіть від щастя;

Забороняється носити темний одяг – притягує журбу;

Не варто розливати молоко.

Народні прикмети і традиції на 3 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: листя на ясені ще не розправилися, а на дубі вже з'явилися — до сухого літа;

рясна роса на траві – буде багато огірків;

на світанку багато трави – день буде погожим;

черемха зацвіла – до різкого похолодання.

Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти. Її обов'язково обприскували святою водою, щоб захистити від шкідників.

Цього дня народилися:

1897 рік – український режисер і актор Януарій Бортник;

1900 рік – український актор театру й кіно на характерних ролях Микола Яковченко;

1930 рік – український критик, літературознавець, перекладач Степан Пінчук.

Які сьогодні іменини: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

Пам’ятні дати 3 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 травня:

1568 рік – розгнівані жорстоким наступом іспанських військ на форт Керолайн французькі війська спалюють форт Сан-Матео та вбивають сотні іспанців;

1616 рік – Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;

1715 рік – повне сонячне затемнення видно в Північній Європі та Північній Азії, як передбачав Едмонд Галлей з точністю до чотирьох хвилин;

1791 рік – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);

1808 рік – Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;

1841 рік – Нова Зеландія оголошується британською колонією;

1880 рік – відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;

1991 рік – у столиці Намібії підписують «Віндхукську декларацію», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;

1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;

2014 рік – створено добровольчий батальйон «Айдар».

Погода на 3 травня

Сьогодні, 3 травня, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +12 вночі. У Львові +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +7 вночі. В Одесі +20 вдень та +14 вночі.