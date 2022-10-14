Покрова Пресвятої Богородиці: історія та традиції свята

Цього дня не можна лаятися, сваритися, лихословити та бажати іншим зла

Щороку в Україні 14 жовтня відзначається велике церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. На Покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання Богородиці в цей день будуть почуті.

Історія свята

Відзначати свято розпочали у Х столітті. Згідно з легендою, Константинополь опинився в оточенні ворогів. Мешканці міста зібралися у храмі та почали молитися Пресвятій Богородиці за спасіння. Після цього біля храму з'явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила його своїм омофором і місто було врятовано.

Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних храмів та шанували особливо ікони Покрови. Деякі Покровські храми, переважно 18 століття, вціліли до нашого часу. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова, зведений у 1689 р., у стилі мішаного козацько-московського бароко, та київська трибанна церква Покрови на Подолі, що зведена у 1766 році видатним Григоровичем-Барським.

Згідно з переказами та легендами, саме на Покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах та зимівниках. На Січі залишалася тільки стала залога із січовиків, які нічого, крім власної зброї не мали, та інших козаків, що за різними причинами залишалися у своїх куренях. А оскільки в ті часи основним календарем були церковні празники (свята) – то і маємо козацьке свято на Покрову.

Традиції святкування Покрови

У свято прийнято ходити до церкви, ставити свічку та молитися Діві Марії.

Дівчата, які хотіли вийти заміж, просили про заміжжя та щасливе сімейне життя. Про допомогу в шлюбі і любові просять і інші віруючі.

Вважається, що якщо у цей день попросити у Богородиці захисту, вона цілий рік оберігатиме.

За традицією, цього дня робили подарунки бідним та сиротам.

У свято також було прийнято обкурювати будинок запаленими гілочками яблуні чи вишні, це обіцяло успіх.

Народні прикмети:

Яка погода на Покров - така й узимку буде.

Якщо вітер дме зі сходу чи заходу — чекай на сувору зиму, якщо з півдня — на м'яку, якщо з півночі — на снігову.

Якщо до Покрови листя з дерев повністю облетять – зима буде легкою, сніжною. Якщо залишаться, прийдуть сильні морози.

Журавлі відлетіли до настання свята – взимку буде холодно, після нього – тепло.

Сніг випав на Покров – Дмитрієв день (8 листопада) теж сніговий буде.

Якщо у цей день помітили грози, то зима не буде.

Яка дівчина раніше за всіх у храмі цього дня свічку Богородиці поставить, та найшвидше заміж вийде.

Незаміжнім дівчатам цього дня було прийнято ходити з хусткою на голові — покровом, який символізував допомогу Богородиці у пошуках нареченого.

До кого юнак на Покрову залицяється, до тієї незабаром свататися прийде.

Весілля в день Покрови - до міцного шлюбу.

Сніг у день весілля — на щастя та порозуміння.

Сніг випав на Покрову — до великої кількості весіль до Великого посту.

Що не можна робити на Покрову

У свято не можна займатися фізичною працею та клопотами по дому. Але можна займатися приготуванням святкового обіду.

Цього дня не можна лаятися, сваритися, лихословити та бажати іншим зла.

Не можна також відмовляти у гостинності. Вважається, що чим більше в домі буде гостей, тим більше на нього чекає достатку.

Забороняється також вживати алкоголь та переїдати. Посту на свято немає, але краще дотримуватися помірності в їжі.