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    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)

    Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання
    Поліція Донецької області провела заходи по вшануванню пам’яті загиблих у терористичному акті, що стався 13 січня 2015 року під Волновахою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Донецькій області. Сьогодні біля пам'ятного знаку зібралися заступник начальника ГУНП в Донецькій області Василь Остапчук, виконуючий
    • Сьогодні, 15:39
    • Розсилка

    Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання

    Поліція Донецької області провела заходи по вшануванню пам’яті загиблих у терористичному акті, що стався 13 січня 2015 року під Волновахою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

    Сьогодні біля пам'ятного знаку зібралися заступник начальника ГУНП в Донецькій області Василь Остапчук, виконуючий обов’язки начальника Волноваського відділу поліції Анатолій Копачевський, народний депутат Дмитро Лубінець, представники районної та міської ради. Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання, аби згадати поіменно про кожного із загиблих.

    «12 імен викарбувані на холодному камені, аби кожен мешканець усвідомлював ціну миру і зробив усе можливе, аби об’єднатися проти війни», - сказано у повідомленні.

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    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)
    Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)

    Нагадаємо, 13 січня 2015 року бойовики випустили гради по блокпосту на автодорозі «Маріуполь-Слов’янськ-Донецьк». Під терористичний вогонь потрапив рейсовий автобус «Златоустівка-Донецьк». 12 життів було обірвано, доля ще 18 знаходилася в руках лікарів.

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