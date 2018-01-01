Поліція Донеччини вшанувала пам’ять жертв теракту під Волновахою (фото)

Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання

Поліція Донецької області провела заходи по вшануванню пам’яті загиблих у терористичному акті, що стався 13 січня 2015 року під Волновахою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Донецькій області. Сьогодні біля пам'ятного знаку зібралися заступник начальника ГУНП в Донецькій області Василь Остапчук, виконуючий



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Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання

Поліція Донецької області провела заходи по вшануванню пам’яті загиблих у терористичному акті, що стався 13 січня 2015 року під Волновахою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

Сьогодні біля пам'ятного знаку зібралися заступник начальника ГУНП в Донецькій області Василь Остапчук, виконуючий обов’язки начальника Волноваського відділу поліції Анатолій Копачевський, народний депутат Дмитро Лубінець, представники районної та міської ради. Присутні поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання, аби згадати поіменно про кожного із загиблих.

«12 імен викарбувані на холодному камені, аби кожен мешканець усвідомлював ціну миру і зробив усе можливе, аби об’єднатися проти війни», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року бойовики випустили гради по блокпосту на автодорозі «Маріуполь-Слов’янськ-Донецьк». Під терористичний вогонь потрапив рейсовий автобус «Златоустівка-Донецьк». 12 життів було обірвано, доля ще 18 знаходилася в руках лікарів.