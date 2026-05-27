Росія пошкодила п’ять корпусів та бібліотеку Києво-Могилянської академії: оголошено збір коштів

Академія потребує фінансової та експертної підтримки для ліквідації наслідків удару

У ніч проти 24 травня внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ постраждали історичні та навчальні будівлі Національного університету «Києво-Могилянська академія». Про це повідомляє пресслужба закладу, інформує «Главком».

Попри спроби ворога знищити українську культуру, історію та освіту, могилянська спільнота продовжує навчатися, працювати та тримати стрій. Однак наразі Академія гостро потребує фінансової та експертної підтримки для ліквідації наслідків удару.

Масштаби руйнувань

Внаслідок обстрілу руйнувань та пошкоджень зазнали ключові локації академічного містечка:

П’ять навчальних корпусів університету;

Наукова бібліотека НаУКМА;

Музей НаУКМА;

Культурно-мистецький центр закладу.

Пошкоджена покрівля на Києво-Могилянській академії

Скло з вибитих вікон засипало все довкола

Пошкоджені вікна та утеплення будівлі

Вибите вікно в корпусі Національного університету «Києво-Могилянська академія» — пам'ятці архітектури «Келії Братського монастиря»

На що потрібні гроші та як допомогти?

За попередніми підрахунками, для критичного відновлення будівель необхідно 1,5 млн грн. Ці кошти дозволять оперативно ліквідувати наслідки атаки, засклити вікна, перекрити пошкодження та створити безпечні умови для навчання й роботи студентів і викладачів.

Окрім фінансової допомоги, університет шукає фахівців та експертів, які можуть допомогти з оцінкою масштабів пошкоджень та розробкою плану подальшої реставрації будівель.

Як підтримати Могилянку?

Зробити свій внесок у відновлення легендарного закладу, який уже понад 400 років формує майбутнє України, можна через офіційну банку Monobank: посилання на банку.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».