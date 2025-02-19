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У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака
За попередньою інформацією Ореста Сліпака поховають 28 лютого у Львові
фото: hromadське.radio

Орест Сліпак обіймав посаду виконавчого директора Міжнародної некомерційної благодійної організації «Фонд Василя Сліпака»

У Бельгії помер Орест Сліпак – брат Героя України Василя Сліпака, який загинув у 2016 році на Луганщині, обороняючи Україну. Орест Сліпак пішов із життя у віці 56 років. Про це повідомив історик української естради, автор тритомної антології хітів 60-80-х років «Золотий вік української естради» Михайло Маслій.

Орест Сліпак помер ще кілька днів тому. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що 19 лютого – дев’ять днів з дня смерті.

У Бельгії помер Орест Сліпак
У Бельгії помер Орест Сліпак
фото: Михайло Маслій/Facebook

«Трагічно загинув Орест Сліпак, брат Героя Василя Сліпака. Орест був чудовою, глибокою і ціннісною людиною. Вічна памʼять…», – зауважив народний депутат України Микола Княжицький.

Про причини смерті Ореста Сліпака не повідомлялося. За попередньою інформацією його поховають 28 лютого у Львові.

Що відомо про Ореста Сліпака?

Орест Сліпак народився 24 серпня, у День Незалежності України. Він здобув медичну освіту в Тернопільському медичному інституті, спеціалізуючись на кардіології.

У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака фото 1
фото: Укрінформ

Після загибелі брата Орест Сліпак присвятив себе культурній діяльності, організовуючи заходи та виставки на честь Героя України. Зокрема, у грудні 2016 року у Львівській обласній філармонії він став організатором виставки Silent Memory, яка була присвячена життю та творчості Василя Сліпака.

Крім того, Орест Сліпак обіймав посаду виконавчого директора Міжнародної некомерційної благодійної організації «Фонд Василя Сліпака».

У Бельгії помер Орест Сліпак: що відомо про брата Героя України Василя Сліпака фото 2
фото: The Wassyl Slipak Young Vocalists Competition

Зауважимо, Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері та активним учасником Помаранчевої революції. З початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області. 20 лютого 2017 року президент посмертно надав Сліпаку звання Героя України. У червні 2020 року у Львові на честь Василя Сліпака відкрили величезний мурал.

Нагадаємо, що батько співака і солдата АТО, Героя України Василя Сліпака помер 31 січня 2021 року.

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Теги: Василь Сліпак Герой України смерть Бельгія Львів

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